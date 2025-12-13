PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Alkoholisierter Fahrzeugführer flüchtet von Unfallstelle

Gehrweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend wurde der Polizei über

Notruf ein Verkehrsunfall gemeldet. Hierbei musste der Mitteiler dem Unfallverursacher auf der L388 in der Ortslage Gehrweiler ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Es kam dennoch zu einer seitlichen Berührung zwischen dem PKW und dem Kleinlaster.

Der Unfallverursacher entfernte sich unmittelbar von der Örtlichkeit. Der Mitteiler folgte diesem jedoch bis in den Nachbarort. Dort stieg der männliche Alleinfahrer aus dem PKW aus und begutachtetet den Unfallschaden. Unmittelbar darauf trafen die eingesetzten Streifenwagenbesatzungen an der Örtlichkeit ein. Beim Unfallverursacher konnte erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe, sowie die Sicherstellung des Führerscheines beim Unfallverursacher.

Dieser muss sich in weiterer Folge wegen einer Verkehrsunfallflucht und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. |he.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

