Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kirchenscheibe beschädigt

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Wie der Polizei erst nachträglich bekannt wurde, hat jemand in den letzten zwei Wochen eine Fensterscheibe der Protestantischen Kirche am Kirchberg beschädigt. An einem links neben der Eingangstür gelegenen Bleiglasfenster wurde ein Scheibensegment vermutlich eingeschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

