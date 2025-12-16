Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Dienststellen übergreifende Verkehrskontrollen

Bild-Infos

Download

Lauterecken/Rockenhausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektionen Rockenhausen und Lauterecken:

Gemeinsam mit der Polizeiinspektion Rockenhausen führte die Polizeiinspektion Lauterecken am Montag, den 15.12.2025, in der Zeit von 11 bis 19 Uhr eine Verbundkontrolle durch. An insgesamt drei Kontrollörtlichkeiten im Dienstgebiet beider Dienststellen kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektionen Rockenhausen und Lauterecken gemeinsam den Straßenverkehr.

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Verkehrssicherheit der Fahrzeuge sowie der Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer. Darüber hinaus sollten die Gefahren von Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein gerückt werden. Aus diesem Grund führten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten mit allen Kontrollierten auch präventive Gespräche, um Fahrten unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss zu verhindern.

Insgesamt wurden 85 Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei konnten neben Verstößen gegen die Anschnallpflicht auch Mängel an Fahrzeugen sowie Beanstandungen im Bereich der Ladungssicherung festgestellt werden.

Bei einem Fahrzeugführer ergaben sich Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein weiterer Fahrzeugführer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. In beiden Fällen mussten die Betroffenen ihre Fahrzeuge an Ort und Stelle stehen lassen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Für ein Schmunzeln bei den eingesetzten Beamten sorgte ein 56-jähriger Pkw-Fahrer, der kurz vor der Kontrollstelle sein Fahrzeug wendete. Bereits nach wenigen Metern konnte er durch eine Streifenwagenbesatzung gestoppt werden. Der Mann gab an, dass er gehofft habe, dass die seit zwei Jahren abgelaufene Hauptuntersuchung seines Fahrzeugs durch sein Manöver von den Beamten nicht entdeckt wird. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister. |fla

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell