Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kontrollstelle der Polizei sorgt für Verkehrssicherheit

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Samstagabend wurde durch Kräfte der Polizeiinspektion Rockenhausen eine Standkontrolle durchgeführt. Hierbei wurden im Bereich der Stadtmitte mehrere Verstöße gegen bestehende Mitführpflichten festgestellt. Doch damit nicht genug - Ein Fahrzeugführer zeigte sich bereits beim Einfahren in die Kontrollörtlichkeit in seinem Fahrverhalten auffällig. Den Grund hierzu lieferte ein in weiterer Folge durchgeführter Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von 3,44 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Da sich bezüglich der Echtheit des Dokumentes Zweifel ergaben, erfolgen weitere Ermittlungen. |he.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

