Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall zwischen Kleinbottwar und Großbottwar

Ludwigsburg (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am heutigen Montag (22.12.2025) auf der Kreisstraße 1702 bei Steinheim an der Murr ereignet hat. Ein 32-jähriger Ford-Fahrer war dort gegen 14:25 Uhr von Kleinbottwar kommend in Richtung Großbottwar unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam er nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda eines 48-Jährigen. Der Skoda-Lenker zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden 4 und 2 Jahre alten Mädchen, die mit in dem Ford saßen, wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt, kamen jedoch vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Kreisstraße 1702 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an (22.12.2025, 17:00 Uhr).

