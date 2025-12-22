Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim

Hohenhaslach: riskante Fahrweise eines BMW-Lenkers - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen und Geschädigte für einen Vorfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch (17.12.2025) gegen 22:00 Uhr zwischen Sersheim und Hohenhaslach ereignet hat. Ein zunächst unbekannter Mann fuhr mit seinem blauen BMW der 1er-Reihe mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Vaihinger Straße in Sersheim. Dort bog er nach links in die Hohenhaslacher Straße (Kreisstraße 1638) ein, ohne dabei auf den bevorrechtigten Gegenverkehr aus Richtung Sachsenheim zu achten. Im weiteren Verlauf beschleunigte er stark, schnitt die Kurven und überholte auf der K 1638 in Richtung Hohenhaslach trotz unübersichtlicher Stellen zwei andere Fahrzeuge. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz setzte der Fahrt im Bereich Niederhaslach ein Ende, stoppte den BMW und unterzog den 20-jährigen Fahrer einer Kontrolle. Wer Angaben zu den riskanten Fahrmanövern des jungen Mannes machen kann oder durch die beschriebene Fahrweise selbst behindert oder gefährdet wurde, wird um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebeten (Tel. 07042 941-0, vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de).

