Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim
Hohenhaslach: riskante Fahrweise eines BMW-Lenkers - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen und Geschädigte für einen Vorfall, der sich bereits am vergangenen Mittwoch (17.12.2025) gegen 22:00 Uhr zwischen Sersheim und Hohenhaslach ereignet hat. Ein zunächst unbekannter Mann fuhr mit seinem blauen BMW der 1er-Reihe mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Vaihinger Straße in Sersheim. Dort bog er nach links in die Hohenhaslacher Straße (Kreisstraße 1638) ein, ohne dabei auf den bevorrechtigten Gegenverkehr aus Richtung Sachsenheim zu achten. Im weiteren Verlauf beschleunigte er stark, schnitt die Kurven und überholte auf der K 1638 in Richtung Hohenhaslach trotz unübersichtlicher Stellen zwei andere Fahrzeuge. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz setzte der Fahrt im Bereich Niederhaslach ein Ende, stoppte den BMW und unterzog den 20-jährigen Fahrer einer Kontrolle. Wer Angaben zu den riskanten Fahrmanövern des jungen Mannes machen kann oder durch die beschriebene Fahrweise selbst behindert oder gefährdet wurde, wird um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebeten (Tel. 07042 941-0, vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
  • 22.12.2025 – 13:26

    POL-LB: Ditzingen: Wohnungseinbruch in der Haldenstraße

    Ludwigsburg (ots) - Schmuck in noch nicht genau bekanntem Wert erbeutete eine unbekannte Person bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Haldenstraße in Ditzingen. Zwischen Donnerstag und Sonntag vergangener Woche (18.-21.12.2025) verschaffte sie sich gewaltsam Zutritt in das Haus, durchwühlte sämtliche Räume und entkam unerkannt mit ihrer Beute. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:59

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zeugen sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, nachdem am Samstag (20.12.2025) zwischen 09:00 Uhr und 19:45 Uhr noch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hölderlinstraße in Ludwigsburg einbrachen. Die Einbrecher hebelten ein Fenster des Wohngebäudes auf und durchsuchten anschließend das Haus. Hierbei fielen ihnen Schmuck, ...

    mehr
  • 22.12.2025 – 09:58

    POL-LB: Rutesheim: Fahrzeugbrand auf der Landesstraße 1180

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (20.12.2025) kam es gegen 15:15 Uhr auf der Landesstraße 1180 bei Rutesheim zu einem Fahrzeugbrand. Ein 86-Jähriger war mit seinem BMW auf der Landesstraße 1180 in Richtung Friolzheim unterwegs, als sich aus noch unbekannter Ursache ein Brand im Bereich des Motorraums seines Fahrzeugs entwickelte. Der Fahrer stoppte das Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr, bei deren Eintreffen die ...

    mehr
