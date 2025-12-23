PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in der Staufenbergstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro stahlen noch unbekannte Täter, als sie am Montag (22.12.2025) zwischen 16:00 Uhr und 18:15 Uhr in ein Haus in der Staufenbergstraße in Böblingen einbrachen. Die Täter hebelten mutmaßlich im Erdgeschoss eine Balkontüre auf, um ins Innere des Wohngebäudes zu gelangen. Dort durchsuchten sie anschließend mehrere Räume, eher sie sich mit dem Diebesgut davonmachten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

