Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (22.12.2025) beschädigte eine unbekannte Person zwischen 09:00 Uhr und 09:25 Uhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Siemensstraße in Weil der Stadt abgestellten Renault. Danach machte sich der Unbekannte davon. Am Renault entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weil der Stadt unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

