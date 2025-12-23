Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: 10.000 Euro Sachschaden nach Unfall in der Daimlerstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein 76-jähriger Autofahrer war am Montag (22.12.2025) kurz vor 12:00 Uhr mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin in Möglingen auf der Daimlerstraße unterwegs. Mutmaßlich infolge eines medizinischen Notfalls verlor der Senior die Kontrolle über seinen Smart, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Stromverteilerkasten. Der Smart wurde daraufhin nach rechts abgewiesen, überquerte die Fahrbahn und kam auf dem Bürgersteig zum Stehen. Der 76-Jährige wurde zunächst von Passanten vor Ort versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weder er, noch seine Ehefrau auf dem Beifahrersitz wurden durch den Unfall verletzt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

