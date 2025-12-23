PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Pkw prallt gegen Ampelmast

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Südrandstraße in Leonberg wurde am Dienstagmorgen (23.12.2025) kurz nach 09:00 Uhr eine Person leicht verletzt. Eine 69-jährige Ford-Fahrerin war dort in Fahrtrichtung Leonberg-West unterwegs, als sie auf Höhe der Einmündung zur Bruckenbachstraße aus bislang ungeklärter Ursache auf eine Verkehrsinsel fuhr. Dort kollidierte die 69-Jährige zunächst mit einem Verkehrszeichen und prallte schließlich mit ihrem Ford gegen einen Ampelmast, wo das Fahrzeug zum Stehen kam. Die Autofahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ford Fiesta wurde stark beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Der Schaden an dem Verkehrszeichen und dem Ampelmast beträgt etwa 6.000 Euro. Infolge des Unfalls fiel die Ampelanlage im Bereich der Unfallstelle aus, so dass der Verkehr zunächst durch die Polizei geregelt werden musste, bis eine Wartungsfirma zur Instandsetzung der Anlage verständigt werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

