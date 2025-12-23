Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: Unfallflucht auf Parkplatz einer Pflegeeinrichtung

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich zwischen Montag (22.12.2025) 22:00 Uhr und Dienstag (23.12.2025) 08:00 Uhr auf einem Parkplatz einer Pflegeeinrichtung in der Zehnthofstraße in Gültstein ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker fuhr mutmaßlich gegen einen Glasaufsteller der Pflegeeinrichtung, der hierdurch zu Bruch ging. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Anschließend machte sich der Unbekannte davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

