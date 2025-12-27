PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Brand an Fahrzeug und Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am 27.12.2025 gegen 00:05 Uhr kam es in Kornwestheim in der Zeppelinstraße zu einem Fahrzeugbrand. Das Feuer griff auf die Fassade des unmittelbar daneben befindlichen Wohnhauses über. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr zeitnah unter Kontrolle gebracht werden. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden am Gebäude und Fahrzeug wird auf ca. 200 000 Euro geschätzt. Eine Wohnung war nach dem Brand nicht weiter bewohnbar, die Anwohner wurden anderweitig untergebracht. Für den Zeitraum der Maßnahme musste die Zeppelinstraße vollständig gesperrt werden, es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Neben der Feuerwehr und der Polizei war ebenfalls der Rettungsdienst sowie der Bauhof vor Ort. Die bislang unbekannte Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen, diese werden durch das Polizeirevier Kornwestheim geführt. Zeugen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei Polizeirevier Kornwestheim unter 07154 13130 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

