Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Jugendliche unbefugt mit Auto unterwegs und Unfall verursacht (05.01.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Am frühen Montagmorgen hat eine 15-Jährige unbefugt ein Auto in Gebrauch genommen und auf der Rielasinger Straße einen Unfall verursacht. Die Autofahrerin verlor die Kontrolle über den Skoda und kollidierte mit einem am Fahrbahnrad geparkten Dacia, der anschließend auf den davor abgestellten Fiat geschoben wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 12.000 Euro.

