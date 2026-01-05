Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unfall auf schneebedeckter Fahrbahn - Polizei weist auf Gefahren ohne Winterreifen hin (03.01.2026)

Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags ist es auf der Bundesstraße 31 vor der Tunneleinfahrt Döggingen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer verlor auf schneebedeckter Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit Sommerreifen die Kontrolle über sein Auto und kollidiert mit der Felswand vor der Tunneleinfahrt Döggingen. Die 34-jährige Beifahrerin und ein einjähriges Kind werden durch den Unfall leicht verletzt und kommen zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass bei winterlichen Straßenverhältnissen, wie bei Eis- oder Schneeglätte, die Verwendung von Winterreifen gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Fahren mit Sommerreifen in solchen Bedingungen kann das Risiko von Unfällen erheblich erhöhen und stellt eine Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer dar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell