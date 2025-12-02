Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Mehrere Mülltonnen brennen in der Neumünsteraner Innenstadt

Neumünster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 02.12.2025 wurde ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Neumünster gegen 03:15 zu einem Mülltonnenbrand in der Schützenstr. alarmiert. Bereits kurz nach der Alarmierung gingen in der Leitstelle Neumünster weitere Notrufe über Brände in der Gartenallee ein. Daraufhin wurde der gesamte Löschzug und aufgrund der Vielzahl an Anrufen kurze Zeit später auch die Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Mitte alarmiert.

Vor Ort brannten in den Straßen Schützenstr., Gartenallee und Hans-Fallada-Str. an insgesamt fünf Einsatzstellen neun Abfallbehälter. Teilweise griff das Brandgeschehen auf Hecken und einen angrenzenden Schuppen über. Durch den zügigen Einsatz von ca. 20 Kräften konnte ein Übergreifen auf weitere Objekte größtenteils verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Nach etwas über einer Stunde war der Einsatz für alle Kräfte beendet.

Über Ursache und Schadenhöhe kann keine Angabe gemacht werden, die Einsatzstellen wurden der Polizei übergeben.

