PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Neumünster

FW Neumünster: Mehrere Mülltonnen brennen in der Neumünsteraner Innenstadt

FW Neumünster: Mehrere Mülltonnen brennen in der Neumünsteraner Innenstadt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Neumünster (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, den 02.12.2025 wurde ein Löschfahrzeug der Feuerwehr Neumünster gegen 03:15 zu einem Mülltonnenbrand in der Schützenstr. alarmiert. Bereits kurz nach der Alarmierung gingen in der Leitstelle Neumünster weitere Notrufe über Brände in der Gartenallee ein. Daraufhin wurde der gesamte Löschzug und aufgrund der Vielzahl an Anrufen kurze Zeit später auch die Freiwillige Feuerwehr Neumünster-Mitte alarmiert.

Vor Ort brannten in den Straßen Schützenstr., Gartenallee und Hans-Fallada-Str. an insgesamt fünf Einsatzstellen neun Abfallbehälter. Teilweise griff das Brandgeschehen auf Hecken und einen angrenzenden Schuppen über. Durch den zügigen Einsatz von ca. 20 Kräften konnte ein Übergreifen auf weitere Objekte größtenteils verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Nach etwas über einer Stunde war der Einsatz für alle Kräfte beendet.

Über Ursache und Schadenhöhe kann keine Angabe gemacht werden, die Einsatzstellen wurden der Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Jan Heitmann
Feuerwehr Neumünster
Lagedienst / B-Dienst
Telefon: 04321 - 942 6988
E-Mail: presse-berufsfeuerwehr@neumuenster.de

Original-Content von: Feuerwehr Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Neumünster
Weitere Meldungen: Feuerwehr Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 14:58

    FW Neumünster: Brannte Matratze im Friedrich-Ebert-Krankenhaus

    Neumünster (ots) - Am heutigen Tag gegen 13 Uhr fuhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage im Friedrich-Ebert- Krankenhaus. Hintergrund dieser Auslösung war eine brennende Matratze in einem Patientenzimmer. Schon vor Ankunft der Feuerwehr konnte durch das Personal vor Ort die betroffene Patientin gerettet und das Feuer gelöscht werden. Insgesamt wurden von der Feuerwehr ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 16:42

    FW Neumünster: Küchenbrand im Lavendelweg

    Neumünster (ots) - Am heutigen Tag gegen 15:00 Uhr fuhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster zu einem Küchenbrand in einer Doppelhaushälfte im Lavendelweg. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein Teil der Küche bereits in Flammen. Der Rauch zog durch das gesamte Gebäude. Ein Angriffstrupp ging unter Atemschutz mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung der Küche im Erdgeschoss vor. Personen befanden sich zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren