Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Alkoholisierter Autofahrer kommt von Straße ab (05.01.2026)

Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In der Nacht auf Montag ist ein alkoholisierter Autofahrer auf der Straße "Neuer Markt" von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Ein 21-Jähriger war gegen 01.45 Uhr mit einem Renault Clio aus Richtung Drachenloch kommend unterwegs und kam auf Höhe des Schwarzwald-Baar-Centers nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinauf und prallte gegen einen Baum. Der Clio, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem 21-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

