POL-KN: Brand in Einliegerwohnung (04.01.2026)

Aldingen, Lkr. Tuttlingen (ots) - Am Freitagabend hat ein unbekannter Autofahrer auf der Uhlandstraße Unfallflucht begangen. Gegen 21.30 Uhr war eine 49-jährige Fahrerin eines Seat Leon auf der Uhlandstraße unterwegs, als ein ihr entgegenkommendes dunkles Auto aufgrund herrschender Glätte auf ihre Fahrbahn geriet und gegen das Heck des Seat prallte. Ohne sich um den Unfall und den entstandenen Sachschaden in Höhe von ...

