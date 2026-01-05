POL-KN: Brand in Einliegerwohnung (04.01.2026)
Rottweil-Neufra, Lkr. Rottweil (ots)
Aus bislang unbekannter Ursache brach in einer Einliegerwohnung eines Wohngebäudes Feuer aus. Die Feuerwehren Rottweil und Neufra konnten das Feuer löschen, das Gebäude ist aber bis auf weiteres nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 250.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.
