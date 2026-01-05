Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einbruch in Verkaufscontainer (03/04.01.2026)

Dornhan, Lkr. Rottweil (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 22.15 Uhr, bis Sonntag, 04.45 Uhr, den vor dem Tankstellengebäude abgestellten Verkaufscontainer aufgebrochen.

Die Unbekannten öffneten den durch Vorhängeschlösser gesicherten Verkaufscontainer gewaltsam und entwendeten Motoröldosen und Ad-Blue-Kanister. Der Wert des Stehlgutes wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die nähere Angaben zu den unbekannten Tätern oder dem Stehlgut geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tl. 07423n8101-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell