POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigungen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Haßmersheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag, 7 Uhr, und Montag, 5:30 Uhr, kam es in Haßmersheim zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Neckarstraße die Heckscheibe eines Fahrzeuges. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Haßmersheim: Rollladen durch Eierwurf beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am Montagabend kam es in Haßmersheim zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnhaus. Gegen 21 Uhr nahmen die Bewohner des Gebäudes in der Hildastraße einen lauten Knall wahr. Dieser rührte von einem Eierwurf gegen den Rollladen eines Fensters. Als sie sich daraufhin auf ihre Terrasse begaben, lief gerade eine Jugendliche vorbei. Diese war mit einer Kapuzenjacke und hellen Stoffhandschuhen bekleidet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeiposten Aglasterhausen geführt. Zeugen, die am genannten Abend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere zur jungen Frau, welche zur Tatzeit am Gebäude vorbeilief, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 zu melden.

