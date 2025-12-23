Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall und Trunkenheitsfahrt

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Kollision nach Vorfahrtsmissachtung

Am Montagvormittag kam es in Lauda-Königshofen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 11:30 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Citroen von der Pfarrstraße in die Bahnhofsstraße und übersah hierbei wohl den vorfahrtberechtigten, von links kommenden 70-Jährigen in seinem VW. Im Zuge der Kollision wurden beide Pkw beschädigt. Das Auto des 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 9.000 Euro.

Bad Mergentheim: Betrunken auf E-Scooter

Am Montagnachmittag kam es in Bad Mergentheim zu einer Trunkenheitsfahrt auf einem E-Scooter. Kurz vor 16 Uhr unterzogen Beamte einen E-Scooter-Fahrer einer Kontrolle beim Bahnhof. Hierbei konnte bereits ein alkoholisches Getränk in der Hand des 55-Jährigen festgestellt werden. Nach Angaben des Rollerfahrers sei er gerade von einer Weihnachtsfeier gekommen und habe noch Bier für zu Hause geholt und bereits ein wenig getrunken. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Der 55-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ferner wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

