POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Gefährliche Körperverletzung, Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheitsfahrt, Unfall und Zeugenaufruf

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Streitigkeiten mit Schwert ausgefochten

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Distelhausen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei wollte einer der Beteiligten offenbar fechten. Gegen 3 Uhr gingen ein 44- und ein 45-Jähriger zusammen zum Haus des 44-Jährigen, nachdem sie zuvor dem Alkohol zugesprochen hatten. Auch in seiner Wohnung sprachen sie dem Alkohol zu, worauf der 44-jährige Wohnungsinhaber offenbar zunehmend aggressiver wurde. Infolgedessen soll dieser aus seinem Keller zwei Samuraischwerter geholt und seinen Kontrahenten zum Kampf aufgefordert haben. Er soll ihm ein Schwert zugeworfen haben, welches ihn am Kopf traf und eine Schnittwunde hinterließ. Der 45-Jährige nahm den Zweikampf nicht an und flüchtete fußläufig zur Polizei in Distelhausen. Offenbar folgte der Aggressor ihm mit seinen Schwertern. Die Polizei nahm sich dem Sachverhalt an und fand den mutmaßlichen Samuraikämpfer am Boden seines Kellereingangs. Beide Schwerter konnten sichergestellt werden. Die Verletzungen des 45-Jährigen versorgte dieser selbstständig. Die Ermittlungen zum Hergang dauern an.

Lauda-Königshofen: Gefährdung einer Familie durch Autofahrerin

Am Samstag kam es in Lauda-Königshofen, Ortsteil Sachsenflur, zu einer Gefährdung einer Familie durch eine Autofahrerin. Gegen 17:30 Uhr befuhr eine 52-Jährige den Nebengassenweg in Sachsenflur und fuhr auf eine Familie zu, welche gerade spazieren war. Die insgesamt sechs Erwachsenen und zwei Kleinkinder mussten teils zur Seite springen um dem viel zu schnell heranfahrenden Audi auszuweichen. Die Fahrerin des Audi fuhr davon und konnte im Anschluss durch eine Streife einer Kontrolle an der Autobahnauffahrt in Tauberbischofsheim unterzogen werden. Die Fahrerin muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen. Gründe für ihr Verhalten gab sie keine an.

Bad Mergentheim-Markelsheim: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, gegen 23 Uhr, kam es in Markelsheim zu einer Trunkenheitsfahrt. Ein Mann fuhr mit seinem Mercedes über die Taubergstraße bis in die Straße Unterer Wall, wo er von der Polizei einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Laufe der Fahrzeugkontrolle wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher knapp über 1,2 Promille ergab. Dem Fahrzeugführer wurde anschließend der Führerschein, wie auch der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet.

Wertheim: Unfall mit zwei Pkw

Am Freitag kam es in Wertheim auf der Landesstraße 2310 / Bestenheiderstraße, an der Kreuzung zur Spessart- und Stettiner Straße, zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Spessartstraße in Richtung Stettiner Straße. Beim Kreuzen mit der Bestenheider Straße übersah er wohl die von links in einem Toyota kommende 60-Jährige und es kam zur Kollision. Infolgedessen war der Opel rechts vorne beschädigt und konnte nicht mehr weiterfahren. der Toyota wurde an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt und musste ebenfalls abgeschleppt werden. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen entstanden Schäden in Höhe von etwa 23.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Montag, den 15. Dezember, kam es in Lauda-Königshofen auf der Bundesstraße 290 zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem Seat von Königshofen in Richtung Unterbalbach. An der Kreuzung zur Deubacher Straße fuhr ein roter älterer Pkw sehr langsam aus dieser Kreuzung auf die Bundesstraße in Richtung Unterbalbach. Infolgedessen musste die Seat-Fahrerin stark abbremsen und ein 30-Jähriger in seinem BMW fuhr dem Seat hinten auf. Der bislang unbekannte rote Pkw, vermutlich ein VW, bremste kurz ab und setzte dann seine Fahrt fort. Beim Unfall entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zeugen, die etwas zum Fahrer oder zum beschriebenen Pkw sagen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

