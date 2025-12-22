Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle und Zeugenaufrufe

Heilbronn (ots)

Schefflenz/B292: Zwei Verletzte nach Unfall

Am Sonntag kam es in Oberschefflenz an der Abzweigung zu Kleineichholzheim, auf der Bundesstraße 292 (B292), zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Gegen 21:30 Uhr befuhr eine 18-Jährige in ihrem VW die Bundesstraße in Richtung Adelsheim. An der Kreuzung zur Seckacher Straße wollte diese links abbiegen, missachtete offensichtlich die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers und kollidierte hierbei mit diesem. Der 51-Jährige Fahrer des Citroen war von Adelsheim aus geradeaus gefahren. Der VW war an der rechten Front beschädigt und noch fahrbereit, der Citroen wurde an der Fahrzeugfront stark eingedellt, der rechte Vorderreifen wurde abgerissen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Beim Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstanden Schäden in Höhe von etwa 37.000 Euro.

Obrigheim/B292: Unfall mit Fahrerflucht- Zeugen gesucht

Am Sonntag kam es in Obrigheim auf der Bundesstraße 292 (B292) zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. Gegen 20 Uhr befuhr ein Mercedes die Bundesstraße von Mosbach kommend in Richtung Aglasterhausen. Hierbei kam der 23-Jährige Fahrer mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Zwei bisher unbekannte Fahrzeuge konnten dem Mercedes ausweichen, ein 19-Jähriger Skoda-Fahrer versuchte ebenfalls nach rechts auszuweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht mehr verhindern. Nach Zeugenaussagen war der andere Pkw mindestens eine halbe Fahrzeugbreite auf dessen Spur gefahren. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Skoda entstanden Schäden am Seitenspiegel, Kotflügel und der Stoßstange. Weiter waren Streifspuren an der linken Fahrzeugseite zu verzeichnen. Eine Beifahrerin erlitt eine Panik-Attacke und wurde von Rettungskräften versorgt. Beim Unfall entstanden Schäden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Mercedes konnte im Rahmen einer anschließenden Fahndung im Industriegebiet Techno angetroffen werden. Beim Fahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher knapp über 2,1 Promille ergab. Weiter war ein Drogentest positiv auf THC. Ferner besaß der 23-Jährige keinen Führerschein. Zeugen, die weitere Angaben zum Fahrverhalten des Mercedesfahrers machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Limbach: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Am Freitag kam es in Limbach zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Kurz nach 11 Uhr beschädigten Unbekannte einen Opel in der Draisstraße auf dem Parkplatz des dortigen Supermarktes. Es wurden drei tiefe Kratzer im Bereich des Fahrzeughecks festgestellt, welche nicht durch einen Pkw oder einen Einkaufswagen verursacht hätten werden können. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder dem Täter machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

