Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfälle mit Verletzten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Heilbronn (ots)

Lehrensteinsfeld: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch Zwischen dem 11.12.2025 und dem 19.12.2025 verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Lehrensteinsfeld. Der oder die Täter gelangten durch das Aufhebeln der Terrassentüre ins Innere des Gebäudes in der Lehrener Straße, durchwühlten die Räumlichkeiten und verließen es auf demselben Weg auf dem sie gekommen waren. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Bad Rappenau-Fürfeld: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte brachen am Freitag in ein Haus in Fürfeld ein. Zwischen 13:30 Uhr und 20 Uhr gelangten der oder die Einbrecher durch das Aufhebeln einer Terrassentür ins Innere des Gebäudes in der Kraichgauallee. Anschließend wurden mehrere Räumlichkeiten durchsucht und Schränke durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Lauffen: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht Nachdem am Freitag Unbekannte in ein Haus in Lauffen einbrachen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 18:40 Uhr und 22 Uhr hebelten der oder die Täter eine Terrassentüre des Gebäudes in der Nordheimer Straße auf und gelangten so ins Innere. Dort wurden alle Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Heilbronn-Böckingen: Zeugen nach Körperverletzung und versuchtem Raub gesucht Am frühen Samstagmorgen griffen Unbekannte einen Mann in Heilbronn-Böckingen an. Der 29-Jährige befand sich gegen 4:30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg von einer Diskothek in der Viehweide in Richtung Hauptbahnhof Heilbronn. In einer Unterführung in der Nähe der Wilhelm-Leuschner-Straße wurde er unvermittelt von hinten von drei Unbekannten attackiert. Diese schlugen ihn nieder und traten auf ihn ein. Außerdem sollen die Männer versucht haben, ihm die Uhr vom Handgelenk zu reißen. Dies misslang und die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung. Der 29-Jährige konnte kurz darauf einen Busfahrer auf sich aufmerksam machen, welcher einen Rettungswagen verständigte und den Verletzten am Hauptbahnhof an die Rettungskräfte übergab. Diese brachten den Mann ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Neckarsulm: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte verschafften sich am Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Neckarsulm. Zwischen Samstagnachmittag, 14:45 Uhr, und Sonntagmorgen, 2:30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Kellertür ins Innere des Gebäudes in der Erzbergerstraße. Anschließend wurde das Inventar durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Der verursachte Sachschaden am Gebäude wird auf circa 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Gundelsheim-Böttingen: Einbruch in Wohnhaus - Wer hat etwas gesehen? Nach einem Einbruch am vergangenen Wochenende in Böttingen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Samstagabend, 23 Uhr, und Sonntagmorgen, 10:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu dem Wohnhaus in der Straße "Michaelsberg". Anschließend wurden Teile der Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld entwendet. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 600 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

A6/Heilbronn: Betrunken von Fahrbahn abgekommen Über zwei Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Verkehrsteilnehmers am Samstagmorgen nach einem Unfall auf der Autobahn 6 an. Gegen 7:30 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem BMW von Mannheim kommend in Richtung Nürnberg unterwegs. An der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim wollte der Mann abfahren. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit kam er allerdings mit seinem BMW nach links von der Fahrbahn ab, geriet auf die Gegenfahrbahn im Auffahrtsbereich und kollidierte mit der Schutzplanke. Außerdem beschädigte er eine Warntafel und ein Straßenschild. Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von über zwei Promille zeigte, musste der 53-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Insgesamt entstanden bei der Kollision Schäden in Höhe von circa 30.000 Euro.

Eppingen: Mit Telefonmast kollidiert und überschlagen - Drei Verletzte Drei Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen bei Eppingen. Gegen 1 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Kreisstraße 2058 von Rohrbach kommend in Richtung Elsenz. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der junge Mann in einer Kurve mit seinem Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen. Durch eine starke Lenkbewegung kam der Fiesta zunächst zurück auf die Fahrbahn, im weiteren Verlauf aber nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Telefonmast, überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Sowohl der Fahrer, als auch seine beiden Mitfahrer zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weinsberg: Ein Verletzter bei Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls bei Weinsberg am Samstagmorgen. Gegen 10 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Citroen Jumper auf der Bundesstraße 39a von Obersulm kommend unterwegs und wollte an der Einmündung der Anschlussstelle Weinsberg nach links in Richtung Autobahn 81 abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den in Richtung Obersulm fahrenden BMW eines 27-Jährigen und kollidierte beim Abbiegevorgang mit diesem. Der BMW-Fahrer zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Heilbronn-Böckingen: Widerstand gegen Polizeibeamte Am frühen Samstagmorgen leistete ein Mann in Böckingen Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen. Kurz nach 3 Uhr sollte der 51-Jährige, welcher zuvor in eine Körperverletzung in einer Diskothek in der Viehweide verwickelt war, vorläufig festgenommen werden. Da er sich massiv gegen die Maßnahmen der Beamten wehrte, musste er zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt werden. Ein 30-Jähriger Bekannter des Mannes versuchte daraufhin die Polizisten von dem 51-Jährigen wegzuziehen. Dies konnte von weiteren Einsatzkräften unterbunden werden. Beide Männer wurden daraufhin vorläufig festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Hier mussten sie eine Blutprobe abgeben. Nach Beendigung der Maßnahmen wurden beide auf freien Fuß entlassen. Sie müssen nun mit Anzeigen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie versuchte Gefangenenbefreiung rechnen.

