POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch, Schwerer Unfall, Unfallflucht, Containerbrand, Diebstahl, Trunkenheitsfahrt

Öhringen: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagnachmittag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Öhringen ein, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht. Der oder die Einbrecher öffneten zwischen 13 Uhr und 18:15 Uhr gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes in der Alten Straße und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten des Wohnhauses. Die Täter durchsuchten das Gebäude. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck. Der oder die Täter hinterließen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Alte Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat Künzelsau zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegengenommen.

Pfedelbach: Fußgänger von Auto erfasst

Ein 48-Jähriger erlitt bei einem Unfall in der Nacht auf Samstag in Pfedelbach schwere Verletzungen. Der dunkel gekleidete Mann befand sich gegen 3:30 Uhr auf der Hohenlohe-Allee, auf Höhe der dortigen Tankstelle. Er lief mutmaßlich auf der Fahrbahn. Ein 53-jähriger VW-Fahrer befuhr zur selben Zeit die Hohenlohe-Allee in Fahrtrichtung Öhringen. Der Fußgänger wurde vom VW erfasst und hierbei schwer verletzt. Er kam im Anschluss in ein Krankenhaus. Ob der Fußgänger eventuell aufgrund einer Alkoholisierung auf der Fahrbahn lief ist Bestandteil der Ermittlungen.

Kupferzell: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen dem 13. Dezember, 13 Uhr, und vergangenem Samstag, 15 Uhr, kam es in Kupferzell zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. In der Straße "Markenbrunnen" streifte ein Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren den Ford Kleinbus eines 58-Jährigen. Am Ford entstanden Schäden in Höhe von etwa 800 Euro. Der Pkw war am rechten Fahrbahnrand geparkt. Zum Unfallverursacher ist bislang nichts bekannt. Falls Zeugen den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer des geflüchteten Fahrzeuges machen können, werden diese gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400, beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Brennender Schuttcontainer - Zeugenaufruf

Am Freitagabend gegen 21:40 Uhr wurde der Polizei ein brennender Schuttcontainer in der Claude-Monet-Straße in Künzelsau gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Inhalt eines Containers in Brand geraten war. Der Container stand auf einer Wiese, mehrere Meter von einem Einfamilienhaus entfernt und war Teil eines vollständig mit einem Bauzaun umfriedeten Grundstücks. Da sich der Container jedoch unmittelbar neben der Straße befand, wäre es ohne weiteres möglich gewesen, einen brennbaren Gegenstand durch den Bauzaun hindurch in dem leicht geöffneten Container zu platzieren. Die Feuerwehr Künzelsau konnte den Brand schnell löschen. Durch Verrußungen und Hitzeverformungen wurde der Container leicht beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro beziffert. Aufgrund der Gesamtumstände geht die Polizei derzeit davon aus, dass bislang unbekannte einen brennenden oder glimmenden Gegenstand in den Container gelegt haben. Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen in der Claude-Monet-Straße gemacht haben werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Weißbach: Von Fahrbahn abgekommen und in Garten gelandet

Ein 22-Jähriger kam in der Nacht von Freitag auf Samstag aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und verursachte hohen Sachschaden. Gegen 2 Uhr fuhr der Mann mit seinem Ford auf der Weißbacher Straße in Richtung Weißbach. Auf dieser Strecke kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die sich im Grünstreifen befindlichen Bäume und Büsche. Anschließend fuhr er eine Böschung hinab und kam im Siedlungsweg, in einem Garten zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 60.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt.

Krautheim: Trunkenheitsfahrt mit knapp zwei Promille

In der Nacht auf Samstag fuhr eine Frau mit ihrem Pkw stark alkoholisiert durch Krautheim. Die Fahrerin wurde gegen 0.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Bergstraße und der Landesstraße 1025 (L1025) einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein bei der Fahrtüchtigkeitsüberprüfung durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,9 Promille. Aufgrund dessen ging es anschließend zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt, ihr droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Öhringen-Büttelbronn: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Öhringen sucht nach Zeugen, nachdem eine unbekannte Person in der Nacht von Freitag auf Samstag einen E-Scooter stahl. Der Besitzer hatte den Roller gegen 23 Uhr am Freitag in der Westernbacher Straße, auf Höhe der Hausnummer 35, an einen Zaun angeschlossen. Als er gegen 3 Uhr zum Abstellplatz seines Gefährts zurückkehrte, bemerkte er, dass dieses mitsamt dem Schloss gestohlen worden war. Der Holzzaun wurde hierdurch beschädigt. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer den E-Scooter entwendete, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300, beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

