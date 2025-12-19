Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfälle und Fahrraddiebstahl

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Billigheim: Schwere Verletzungen nach Verkehrsunfall

Bei Billigheim kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 40-Jähriger in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der BMW-Fahrer war gegen 21:30 Uhr auf der Landesstraße 586 von Waldmühlbach in Richtung Billigheim unterwegs, als er vermutlich auf Grund von zu hoher Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung des 40-Jährigen von der Fahrbahn abkam. In einer Rechtskurve rutschte der BMW zunächst in den linken Grünsteifen und anschließend eine Böschung hinab, wo das Fahrzeug schließlich durch die Bepflanzung gestoppt wurde. Der Fahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem dortigen Alkoholtest wurde ein Wert von 2,6 Promille gemessen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

Aglasterhausen: Mountainbike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

In der Bahnhofsstraße in Aglasterhausen wurde am Montag ein Herren-Mountainbike der Marke "Scott" entwendet. Zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr stahl eine unbekannte Person das schwarze Fahrrad mit orangefarbener Schrift, das zuvor an der Regenrinne eines dort ansässigen Musikstudios gesichert worden war. Das Polizeirevier Mosbach sucht nun nach möglichen Zeugen, die Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Fahrrads liefern können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegengenommen.

Hardheim: Unfall auf Bundesstraße - Wer hat etwas gesehen?

In Hardheim kam es am Donnerstag, dem 11.12.2025, zu einem Zusammenstoß, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Gegen 17:45 Uhr war ein 37-Jähriger auf der Würzburger Straße mit seinem VW Touran von Schweinberg in Richtung Hardheim unterwegs, als der Lenker eines silbernen Pkws unvermittelt aus der Ausfahrt einer Tankstelle auf die Bundesstraße auffuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der 37-Jährige mit seinem Wagen in den Grünstreifen aus, wo der VW gegen ein Betonrohr prallte. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zum silbernen Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

