POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfälle

Tauberbischofsheim: Auto überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Auf der Landesstraße 504 bei Tauberbischofsheim kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall, der einen hohen Sachschaden und zwei Vollsperrungen nach sich zog. Gegen 19:45 Uhr war ein 34-Jähriger mit seinem Mercedes auf der L504 von Külsheim in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Aus zunächst unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und überschlug sich, bis es schließlich auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer musste von der Feuerwehr Tauberbischofsheim aus dem Auto befreit werden und wurde anschließend mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde bei einem Alkoholtest ein Wert von über 0,8 Promille bei dem Mann gemessen. Er musste daraufhin seinen Führerschein abgeben. Infolge des Unfalls musste die L504 erst zur Unfallaufnahme und später erneut zur Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt werden. An dem Mercedes, der Leitplanke und den dahinter liegenden Feldern entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 19.000 Euro.

Ahorn: Unfall auf der Autobahn nach missglücktem Überholmanöver

Ein 30-Jähriger übersah am Donnerstagabend wohl einen Lkw auf der Autobahn 81 bei Ahorn, weshalb es zu einem Unfall mit zwei verletzten kam. Mit einem Auto der Marke "Leapmotor" fuhr der Mann um kurz vor 20 Uhr auf der linken Spur der A81 in Richtung Würzburg. Mutmaßlich wollte er kurz nach der Ausfahrt Boxberg wieder auf die rechte Spur wechseln, als er einen dort fahrenden Lkw übersah und sein Fahrzeug mit diesem kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Laster nach rechts in die Leitplanke geschleudert und schlitterte dann quer über die Fahrbahn, wo er schließlich zum Stillstand kam. Der 30-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Die Autobahn musste anschließend für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 62.000 Euro.

