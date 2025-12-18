PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hardheim: Fahrzeug kollidiert mit Holzkiste - Zeugenaufruf

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 514 bei Hardheim zu einem Unfall, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 40-Jähriger war gegen 16:50 Uhr mit seinem Honda von Bretzingen in Richtung Erfeld unterwegs, als er plötzlich eine Holzkiste vor sich auf der Fahrbahn sah. Da es dem Fahrer des Civics nicht mehr möglich war, rechtzeitig auszuweichen, kollidierte er frontal mit der Kiste. Der Honda-Lenker wurde nicht verletzt, aber es entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro an seinem Auto. Die Polizei bittet um Hinweise, wem die Holzkiste gehören, beziehungsweise wer sie dort hinterlassen haben könnte. Das Polizeirevier Buchen nimmt diese unter der Telefonnummer 06281 8090 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 09:30

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag in ein Haus in Heilbronn-Biberach ein. Zwischen 15 Uhr und 19:50 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Rilkestraße, durchwühlten Schränke und Kommoden und entwendeten Schmuck. Die Polizei hat die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 09:27

    POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch und Brand

    Hohenlohekreis (ots) - Schöntal-Bieringen: Einbruch in Gaststätte In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Gaststätte in Schöntal-Bieringen ein, weshalb die Polizei nun Zeugen sucht. Der oder die Einbrecher öffneten zwischen 22 Uhr am Dienstagabend und 8 Uhr am Mittwochmorgen gewaltsam ein Kellerfenster des Gebäudes in der Halsberger Straße und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren