Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Hardheim: Fahrzeug kollidiert mit Holzkiste - Zeugenaufruf

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Landesstraße 514 bei Hardheim zu einem Unfall, nachdem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 40-Jähriger war gegen 16:50 Uhr mit seinem Honda von Bretzingen in Richtung Erfeld unterwegs, als er plötzlich eine Holzkiste vor sich auf der Fahrbahn sah. Da es dem Fahrer des Civics nicht mehr möglich war, rechtzeitig auszuweichen, kollidierte er frontal mit der Kiste. Der Honda-Lenker wurde nicht verletzt, aber es entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro an seinem Auto. Die Polizei bittet um Hinweise, wem die Holzkiste gehören, beziehungsweise wer sie dort hinterlassen haben könnte. Das Polizeirevier Buchen nimmt diese unter der Telefonnummer 06281 8090 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell