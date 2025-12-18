PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht Unbekannte brachen am Mittwochnachmittag in ein Haus in Heilbronn-Biberach ein. Zwischen 15 Uhr und 19:50 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Rilkestraße, durchwühlten Schränke und Kommoden und entwendeten Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld - Polizei sucht Zeugen Nach einem Einbruch am Mittwochnachmittag in Heilbronn sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 14:30 Uhr und 20:15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Hansjakobstraße. Anschließend wurden die Räumlichkeiten des Hauses nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Hansjakobstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht Am frühen Mittwochabend verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Zwischen 17 Uhr und 17:50 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Straße "Schafgrube" und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Nun sucht die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht habe. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Talheim: Einbrecher unterwegs - Wer hat etwas gesehen? Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagabend, 17 Uhr, und Mittwochnachmittag, 16 Uhr, unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Talheim. Der oder die Täter gelangten durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre ins Innere des Gebäudes im Römerweg und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob sie Beute machen konnten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei in Weinsberg bittet mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

