Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Betrug, Brand und Einbrüche

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Brand einer Holzhalle

In der Nacht zum Mittwoch geriet in Bad Mergentheim-Apfelbach, am Verbindungsweg zwischen Apfelbach und Herrenzimmern, aus bislang ungeklärter Ursache eine Holzhalle in Brand. Die Feuerwehr konnte nicht mehr verhindern, dass das Gebäude vollständig abbrannte. Der Schaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Tauberbischofsheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Am Dienstag wurde in ein Einfamilienhaus in Tauberbischofsheim- Impfingen eingebrochen. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam in das Gebäude im Fliederweg ein und durchwühlten mehrere Schränke. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die in der Zeit zwischen 10 Uhr und 18:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Boxberg: Diebstahl von Traktorreifen - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten Unbekannte acht Traktorreifen vom Gelände eines Unternehmens in Boxberg-Bobstadt. Die Reifen im Gesamtwert von etwa 6.500 Euro wurden in der Zeit zwischen 17 Uhr und 7 Uhr durch ein größeres Loch im Zaun des Geländes abtransportiert. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht rund um die Rudolf-Diesel-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07943 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen entgegengenommen.

Wertheim: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat was gesehen?

Am Dienstag drangen bislang Unbekannte in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Wertheim-Kembach ein. Im Inneren des Gebäudes, das sich in der Blumenstraße befindet, wurden sämtliche Räume durchsucht und Wertgegenstände entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

