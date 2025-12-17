Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Illegale Botoxbehandlung beendet, Einbrüche, Unfälle unter Alkoholeinfluss und Zeugenaufrufe

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Illegale Botoxbehandlung beendet

Bereits seit November gingen Heilbronner Ermittler des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt Hinweisen nach, dass im Hohenlohekreis und in Heilbronn unerlaubt Botox-Behandlungen stattfinden sollen. Im Rahmen dieser Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass am vergangenen Samstag in einem Gebäude in der Max-Planck-Straße in Heilbronn-Sontheim, solche Sitzungen geplant waren. Zur Mittagszeit konnte eine 44-jährige Ukrainerin bei der Behandlung einer Kundin angetroffen werden. Zahlreiche verschreibungspflichtige Medikamente und Medizinprodukte, welche zuvor unerlaubt aus Polen eingeführt worden sein sollen, konnten sichergestellt werden. Die Beschuldigte, welche keinerlei medizinische Ausbildung vorweisen konnte, wurde zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen mit auf die Dienststelle genommen. Sie muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Verstößen gegen das Heilpraktiker- und Arzneimittelgesetz rechnen.

Bad Friedrichshall: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen in den vergangenen Tagen in ein Einfamilienhaus in Bad Friedrichshall - Kochendorf ein. Zwischen 17 Uhr am Montagnachmittag und 8:30 Uhr am folgenden Morgen, öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam ein zur Straße zeigendes Fenster des Gebäudes in der Neckarsulmer Straße. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten verschiedene Schmuckstücke. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07136 98030 entgegengenommen.

Lehrensteinsfeld: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Dienstag in Lehrensteinsfeld sucht die Polizei nach Zeugen. Unbekannte brachen zwischen 15:45 Uhr und 18 Uhr ein Fenster des Gebäudes in der Schubertstraße auf und gelangten so ins Innere. Die Einbrecher durchsuchten das Wohnhaus und entwendeten dabei mehrere Wertgegenstände. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Heilbronn sucht nach einem Einbruch in eine Wohnung in der Heilbronner Friedrich-Dürr-Straße nach möglichen Zeugen und Hinweisgebern. Zwischen 14 Uhr am Samstag und 16 Uhr am folgenden Dienstag verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses. Der oder die Einbrecher kletterten dazu auf den Balkon der Wohnung, öffneten gewaltsam eine Balkontür und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Die Täter durchwühlten die Wohnung und entwendeten Schmuck und Wertgegenstände. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Ellhofen: Fleischautomaten aufgebrochen

Unbekannte brachen am frühen Dienstagmorgen drei Fleischautomaten in Ellhofen auf. Gegen 3:15 Uhr traten der oder die Unbekannten an die Automaten in der Hauptstraße heran, öffneten diese gewaltsam und stahlen darin befindliches Bargeld. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag verdächtige Beobachtungen rund um die Automaten in der Hauptstraße machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Möckmühl: Unfall unter Alkoholeinfluss

Weil sich ein 24-Jähriger am Dienstagabend alkoholisiert ans Steuer seines Fahrzeugs setzte, kam es bei Möckmühl zu einem Verkehrsunfall. Der junge Mann fuhr gegen 23 Uhr mit seinem Hyundai auf der Landesstraße 1025 von Möckmühl in Richtung Ruchsen, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Wagen kollidierte zunächst mit einem Verkehrsschild und riss es aus der Verankerung. Der 24-Jährige riss daraufhin das Lenkrad herum, fuhr mit seinem Pkw über beide Fahrbahnen bevor er auf der anderen Straßenseite wieder von der Fahrbahn abkam und mit einem Schutzzaun kollidierte. Obwohl der Autofahrer sein Möglichstes tat, um sein Fahrzeug wieder in Bewegung zu setzten, blieb der Wagen am Schutzzaun stehen. Hier wurde er von einem Zeugen angetroffen, der schließlich die Polizei alarmierte. Da ein Atemalkoholtest bei dem Hyundai-Fahrer einen Wert von 2,6 Promille anzeigte, wurde der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Er musste zudem seinen Führerschein abgeben. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 10.000 Euro.

Neuenstadt am Kocher: Traktor verliert Ladung und beschädigt Pkw

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise auf einen Traktor geben können, der am Dienstagmorgen bei Neuenstadt am Kocher seine Ladung verlor und dadurch ein vorbeifahrendes Auto beschädigte. Eine 28-Jährige fuhr gegen 7:15 Uhr mit ihrem Audi auf der Landesstraße 1088 von Öhringen in Richtung Neuenstadt, als ihr zwischen den Abzweigungen nach Brettach und Gochsen der Traktor entgegenkam. Vermutlich verlor der Traktor in dem Moment, als der Audi ihn passierte, einen Teil seiner Ladung, die auf den Audi prallte und dabei Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro verursachte. Da sich hinter dem Traktor eine Fahrzeugkolone von mehreren Fahrzeugen befand, hofft die Polizei auf Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Beilstein-Jettenbach: Nagelbrett auf Feldweg ausgelegt - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person legte an einem Feldweg bei Jettenbach ein Nagelbrett aus und gefährdete damit unbeteiligte Personen und Tiere. Das Nagelbrett wurde rund 20 Meter von der "Alten Kelter" in der Klingener Straße an einer Abzweigung zu einem unbefestigten Feldweg abgelegt und unter einer Erdschicht versteckt. Aus dem fast drei Meter langen und 15 Zentimeter breiten Brett ragten etliche rund sechs Zentimeter lange Nägel heraus, die eine erhebliche Gefahr für Fußgänger, Radfahrer, Tiere und Fahrzeuge darstellten. Das Brett wurde am Samstag von Passanten aufgefunden und der Polizei gemeldet, die die Gefahrenquelle schließlich beseitigte. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer das Nagelbrett hier platzierte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Heilbronn: Mit 1,8 Promille auf die Bahngleise

Eine 34-Jährige geriet am frühen Mittwochmorgen in Heilbronn mit ihrem Pkw auf die Bahngleise der S-Bahn. Die Frau war gegen 0:40 Uhr in der Moltkestraße kurz vor der Kreuzung mit der Oststraße auf die Bahngleise gefahren. Beim Versuch rückwärts wieder auf die Straße zu gelangen prallte die Frau mit ihrem Wagen gegen ein Geländer. Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell der Grund für das missglückte Fahrmanöver heraus: Alkohol. Ein Atemalkoholtest zeigte bei der Frau einen Wert von 1,8 Promille. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Die Schäden am Fahrzeug und dem Geländer können derzeit noch nicht beziffert werden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte am Dienstagabend einen Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro an einem in der Deutschordensstraße geparkten BMW und fuhr im Anschluss einfach davon. Der Besitzer hatte den Wagen gegen 17:30 Uhr vor der Hausnummer 3 abgestellt. Als er gegen 20:30 Uhr wieder zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er, dass die komplette Beifahrerseite beschädigt worden war. Da sich der Verursacher oder die Verursacherin weder beim Fahrzeugbesitzer noch bei der Polizei meldete, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

