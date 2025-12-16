Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfallfluchten, Trickbetrüger und Unfall mit Verletzten

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeuge nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht in Heilbronn im vergangenen Monat, sucht die Polizei den Zeugen des Geschehen, welcher einen Zettel an dem beschädigten Fahrzeug angebracht hat. Zwischen dem 01.11. 2025 und dem 12.12.2025 wurde in der Frankfurter Straße der Spiegel eines am Straßenrand geparkten VW Multivan abgefahren. Der Unfall wurde augenscheinlich von einem Zeugen beobachtet. Dieser hinterließ einen Zettel an dem beschädigten Bulli und teilte dem Besitzer hierüber das Kennzeichen des unfallverursachenden Transporters mit. Da der Zeuge weder seinen Namen noch eine Erreichbarkeit hinterließ, wird er darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Trickbetrüger unterwegs

Am Montagmittag wurde in Heilbronn ein Senior von Trickbetrügern um sein Erspartes gebracht. Der 76-Jährige hatte gegen 12:30 Uhr in der Allee Bargeld in einer Bankfiliale abgehoben und sich anschließend zu seinem Fahrzeug begeben. Dieses stand im Hinterhof des Geldinstituts. Nachdem er sein Auto geöffnet und den Umschlag mit dem Bargeld darin abgelegt hatte, wurde der Mann von einem Unbekannten angesprochen und unter einem Vorwand von seinem Fahrzeug weggelockt. Nachdem der 76-Jährige umdrehte um zu seinem Auto zurückzugehen, wurde er zusätzlich von einer unbekannten Frau abgelenkt, welche vor ihm wild mit den Armen gestikulierte. Nachdem der Senior zu Hause angekommen war, stellte er das Fehlen des Umschlags fest. Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Täter : - Circa 50 Jahre - Circa 1,70 Meter groß - Dunkler Teint - Trug eine blau-graue Wollmütze mit einem umstrickten Schild vorne und einen dunkelgrauen Wollmantel - Kräftige Statur Täterin: - Circa 50 Jahre alt - Circa 1,70 Meter groß - Schlank - Lange, kastanienbraune Haare - Trug einen langen, auffallend dunkelorangenen Wollmantel - Vermutlich Brillenträgerin Zeugen, die im Bereich der Allee verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 64370 beim Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt zu melden.

Brackenheim: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Brackenheim. Gegen 13:20 Uhr war eine 47-Jährige mit ihrem VW Golf auf der Landesstraße 1107 von Bönnigheim kommend in Richtung Botenheim unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Smart die Rosenhöhe von Meimsheim kommend in Richtung der L1107 und bog nach links auf diese ein. Hierbei übersah er vermutlich den heranfahrenden Golf unddie Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Der Golf wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn in ein Gebüsch geschleudert. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

A81/Weinsberg: Zeugen und mögliche Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht Nach einer Straßenverkehrsgefährdung und anschließender Unfallflucht auf der Autobahn 81 bei Weinsberg am Montagnachmittag, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 13:45 Uhr befuhr ein 63-Jähriger mit seinem Mercedes die A81 in Richtung Würzburg auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Hinter ihm war ein 27-jähriger Skoda-Fahrer in gleicher Richtung unterwegs. Beide Männer bogen am Autobahnkreuz Weinsberg auf die Autobahn 6 in Richtung Mannheim ab. Kurz vor der dortigen Zusammenführung des linken und mittleren Fahrstreifens überholte ein derzeit Unbekannter in einem grau/grünen Citroen C4, unter Nutzung der Sperrfläche, die beiden Pkw und schärte nur knapp vor dem Mercedes wieder auf die reguläre Fahrbahn ein. Der Mercedes-Fahrer musste sein Fahrzeug daher abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Kurz darauf leitete der Citroen-Fahrer grundlos eine Gefahrenbremsung ein und nötigte hierdurch den 63-Jährigen ebenfalls zu einer starken Bremsung. Dies nahm der Skoda-Fahrer zu spät wahr, weshalb er auf den Mercedes auffuhr. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Mannheim fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Bereits vor dieser Situation soll es zu einem ähnlichen Fahrmanöver des Unbekannten gekommen sein. Hierbei soll der Fahrer eines hellen Pkws ausgebremst worden sein. Nun sucht die Polizei Zeugen des Geschehens sowie den Fahrer des ebenfalls ausgebremsten hellen Fahrzeugs. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg zu melden.

