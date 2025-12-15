Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Geldautomat aufgebrochen

Mosbach (ots)

Mosbach-Waldstadt: Einbruch in Bankgebäude

In der Nacht zum Freitag, vermutlich zwischen 2 Uhr und 3 Uhr, drangen Unbekannte in das Gebäude einer Bank in der Solbergallee im Mosbacher Stadtteil Waldstadt ein und öffneten den dortigen Geldautomaten mit mechanischer Gewalt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Tatverdächtigen über ein anderweitig genutztes Nebengebäude Zugang zu den Räumlichkeiten. Dort hantierten sie mit massiver Gewalt am Geldautomaten, sodass die innliegenden Farbpatronen auslösten. Erbeutet wurde ein hoher Bargeldbetrag, welcher jedoch aufgrund der ausgelösten Sicherheitsvorkehrungen wertlos ist und nicht mehr im Zahlungsverkehr eingesetzt werden kann. Die Täter haben zudem einen Feuerlöscher am Tatort eingesetzt und mitgenommen. Das Kriminalkommissariat Mosbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in der Nacht zum Freitag im Bereich Mosbach-Waldstadt verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444, bei Kriminalpolizei zu melden.

Insbesondere zu folgenden Fragen:

- Wer hat am Freitag, den 12.12.2025 zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr im Bereich der Bankfiliale verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? - Wem sind Personen aufgefallen mit grünen Farbantragungen an Händen, Gesicht, Bekleidung oder Schuhen? - Wer hat entsorgte Handschuhe, Kleidungsstücke, Schuhe oder verlorene Geldscheine mit grünen Einfärbungen oder einen zurückgelassenen Feuerlöscher festgestellt?

