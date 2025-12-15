Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Fahrer unter Drogeneinfluss, Körperverletzung, Pkw-Diebstahl, Illegales Kfz-Rennen, Verkehrsunfälle, Brand, Unfallflucht, Straßenverkehrsgefährdung

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am Freitagabend unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Gundelsheim. Zwischen 18:10 Uhr und 19 Uhr gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in die Einliegerwohnung in der Schillerstraße. In der darüber befindlichen Wohneinheit wurden sämtliche Schränke durchsucht. Entwendeten wurden diverse Schmuckgegenstände. Vermutlich wurden die Einbrecher durch die Hauseigentümerin bei ihrer Rückkehr gestört. Sie flüchteten über ein Fenster in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Freitagabend, im genannten Tatzeitraum, im Bereich der Schillerstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

BAB 81/Ellhofen: Unter Drogeneinfluss unterwegs - mutmaßliches Diebesgut sichergestellt

Am Freitagabend kontrollierten Polizeibeamte gegen 19:50 Uhr auf der Bundesautobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg einen Iveco Sprinter. Das Fahrzeug war zuvor zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim durch einen Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet worden. Der Sprinter soll mehrfach in Schlangenlinien gefahren und wiederholt von seinem Fahrstreifen abgekommen sein. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 45-jährigen Fahrer Anzeichen für den Konsum berauschender Mittel fest. Ein Urintest reagierte positiv auf Amphetamin und Metamphetamin. Der Mann musste die Polizeistreife zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Im Fahrzeuginneren des Sprinters fanden die Einsatzkräfte zahlreiche neuwertige Fahrzeugteile, teilweise noch originalverpackt. Der Gesamtwert der sichergestellten Waren wird auf einen höheren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt. Es besteht der Verdacht, dass die Fahrzeugteile zuvor entwendet worden waren. Der Sprinter wurde beschlagnahmt. Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden zudem verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie dazugehörige Spritzen aufgefunden und sichergestellt. Der Führerschein des Fahrers wurde ebenfalls einbehalten. Der 45-Jährige muss nun mit Anzeigen unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz sowie wegen des Verdachts des Diebstahls rechnen.

Schwaigern: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagabend, zwischen 17 Uhr und 21 Uhr, kam es in der Schwaigerner Straße "Schönblick" zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Der unbekannte Täter drang mutmaßlich durch Einwerfen des Fensterglases mittels eines Steines in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchte er sämtliche Schubladen und Schränke. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Schwaigern: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof - Jugendliche verletzt

Am späten Freitagabend, gegen 21:30 Uhr, kam es im Bereich des Bahnhofs in Schwaigern zu Körperverletzungen. Zunächst meldete ein Anrufer über Notruf eine vermeintliche Schießerei, woraufhin mehrere Streifenwagenbesatzungen verschiedener Polizeireviere zum Bahnhof eilten. Vor Ort konnten zunächst keine beteiligten Personen angetroffen werden. Im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen meldete sich eine Anruferin über den Notruf, die ihren 13-jährigen Sohn aus Schwaigern abgeholt hatte. Der Junge wies eine blutende Verletzung im Gesicht auf. An der Wohnanschrift der Anruferin stellten die Polizeibeamten insgesamt vier Kinder und Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren fest. Alle wiesen Verletzungen auf, zwei von ihnen mussten zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Schussverletzungen konnten bei keinem der Beteiligten festgestellt werden. Erste Befragungen der Kinder und Jugendlichen verliefen ohne konkrete Erkenntnisse zum Tatgeschehen. Alle Befragten zeigten sich unkooperativ. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sollen am Bahnhof etwa 20 Personen, teilweise maskiert, aus einer S-Bahn ausgestiegen sein und die vier Jugendlichen ohne erkennbaren Grund körperlich angegriffen haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Hintergründe der Tat. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Schwaigern-Massenbach: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Nach einem Einbruch in Schwaigern-Massenbach sucht die Polizei nach Zeugen und möglichen Hinweisgebern. Zwischen 18 Uhr und 23:15 Uhr am Freitagabend verschafften sich der oder die Unbekannten gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zum Einfamilienhaus in der Erlenstraße. Ebenso wurde die Terrassentür gewaltsam geöffnet. Die Täter öffneten mehrere Tresore und entwendeten die darin befindlichen Gegenstände sowie Schmuck. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Bereits am Freitagmittag kam es, unweit des Einfamilienhauses, zu einem Einbruch in der Erlenstraße. Hierbei wurde durch den oder die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam geöffnet. So verschafften die Täter sich Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten und das Mobiliar. Zeugen, die am Freitagmittag oder -abend, in genannten Tatzeiträumen, im Bereich der Erlenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Restaurant gesucht - Tresor geklaut

In der Nacht auf Samstag verschafften sich Unbekannte unberechtigt Zutritt zu einem Heilbronner Restaurant. Am Samstag, zwischen 0:30 Uhr und 10 Uhr, gelangten der oder die Täter, vermutlich über ein gewaltsam geöffnetes Seitenfenster, in das Innere des Gebäudes in der Cäcilienstraße. Hiernach wurde der Tresorraum aufgesucht. Die Täter entwendeten den Tresor, in welchem sich Bargeld befand. Der Tresor hat ein Gewicht von etwa 300 Kilogramm, weshalb davon ausgegangen wird, dass mehrere Täter gemeinschaftlich vorgingen. Die Täter verursachten einen Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn-Böckingen: Einbruchsversuch - Zeugen gesucht

Am Freitagabend, zwischen 17 Uhr und 22 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Heidelberger Straße in Heilbronn-Böckingen zu verschaffen. Da der Versuch die Terrassentür gewaltsam zu öffnen misslang, gelang es dem Täter nicht ins Innere vorzudringen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf

Im Heilbronner Stadtteil Böckingen kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Großgartacher Straße. Zwischen Samstagabend, 18:30 Uhr und Sonntagnacht, 1:30 Uhr nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus um über das Küchenfenster in das Innere der Wohnung zu gelangen. Die Unbekannten hoben das Fenster aus der Verankerung und durchwühlten gezielt die Schränke und Schubladen im Wohnungsinneren. Nach Abschluss ihrer Tat flüchteten die Einbrecher vermutlich über die Balkontüre. Entwendet wurden mehrere Elektronikgeräte, Schmuck sowie Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Bad Wimpfen: Pkw von Parkplatz entwendet

Am Samstagabend kam es in Bad Wimpfen zu einem Pkw-Diebstahl. In der Zeit zwischen 17 Uhr und 20 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person einen grünen Seat Arona, der auf einem Behindertenparkplatz vor einem Hotel in der Erich-Sailer-Straße abgestellt war. Der Pkw verfügte nach derzeitigem Kenntnisstand nicht über eine sogenannte Keyless-Go-Funktion. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Gemmingen-Stebbach: Einbruch in ehemalige Bankfiliale

In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 1 Uhr zu einem Einbruch in eine ehemalige Bankfiliale in Gemmingen-Stebbach, in der Straße "Dorfplatz". Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend hebelten die Einbrecher die Tür zum Treppenhaus des Gebäudes auf. Über die Haustür verließen sie das Gebäude und flüchteten anschließend fußläufig in Richtung Rathausstraße. Eine Anwohnerin wurde durch die Geräusche aus dem Schlaf geweckt. Sie konnte noch zwei dunkel gekleidete männliche Personen erkennen, die vom Tatort wegliefen. Zeugen, die in der genannten Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den flüchtigen Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

In Heilbronn-Böckingen kam es am späten Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 22:45 Uhr war ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer auf der Schillerstraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam. Er zog sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Der Verletzte wurde unmittelbar in ein Krankenhaus verbracht.

Heilbronn: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen

Am Samstagabend kam es gegen 22 Uhr im Stadtgebiet Heilbronn zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Drei Männer im Alter von 21, 23 und 24 Jahren fuhren mit ihren Pkws mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Stadt. Nach Angaben einer Zeugin sollen sich die Fahrer während der Fahrt wiederholt gegenseitig überholt haben. Dabei wurde ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters beim Fahrstreifenwechsel gefährdet. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass einer der Beteiligten nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Führerscheine der beiden anderen Fahrer wurden beschlagnahmt. Zudem stellten die Beamten die Mobiltelefone der drei Männer als Beweismittel sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie weiterer Verkehrsdelikte dauern an. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweisen der Raser gefährdet wurden, insbesondere der Fahrer des Transporters, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

BAB 6 / Bad Rappenau: Verkehrsunfall mit mehreren Folgeunfällen und hoher Schadenshöhe

Am Samstagmorgen kam es auf der Bundesautobahn 6 (BAB 6), in Fahrtrichtung Mannheim, zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt, zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Folgeunfällen. Der Fahrer eines Sattelzuggespanns erlitt einen Reifenplatzer am vorderen linken Reifen des Sattelaufliegers. In der Folge wurden Teile des Sattelaufliegers, darunter ein beschädigter Staukasten mit Spanngurten, sowie Reifen- und Fahrzeugteile über alle drei Fahrstreifen verteilt. Die herumliegenden Trümmer beschädigten insgesamt etwa 14 weitere Fahrzeuge. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 60.000 Euro geschätzt. Fünf der betroffenen Fahrzeuge waren nach dem Vorfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, zwei weitere Fahrzeuge benötigten einen Service vor Ort. Die Fahrbahn musste aufgrund der Trümmerteile und des ausgelaufenen Kraftstoffs gereinigt werden. Zur Unterstützung wurde die Feuerwehr Bad Rappenau hinzugezogen, die mit dem Abbinden von Kraftstoffen beauftragt wurde. Die Ausfahrt Sinsheim-Steinsfurt, in Fahrtrichtung Mannheim, musste während der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten temporär gesperrt werden. Glücklicherweise blieben der 54-jährige Fahrer des Sattelzugs sowie alle weiteren Unfallbeteiligten unverletzt.

Heilbronn: Unfall im Kreisverkehr - Pkw-Fahrerin verletzt

Am Freitagabend kam es in Heilbronn auf der Robert-Bosch-Straße zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Eine 65-Jährige befuhr mit ihrem Audi gegen 19:50 Uhr die Max-Planck-Straße und beabsichtigte in den Kreisverkehr bei der Hochschule Heilbronn einzufahren. Hierbei übersah sie wohl die im Kreisverkehr befindliche Opel-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 29-jährige Fahrerin des Opels verletzte sich hierdurch leicht. Beide Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Obersulm: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorroller - 13-Jähriger verletzt

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16:45 Uhr in Obersulm, im Éinmündungsbereich Michelbachstraße / Salzbergstraße, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller. Ein 39-jähriger Fahrer eines VW-Transporters befuhr die Michelbachstraße aus Richtung Poststraße kommend und beabsichtigte, an der Einmündung nach rechts in die Willsbacher Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 13-jähriger Junge mit einem Motorroller die Salzbergstraße aus Richtung Johanniterstraße. Der 13-Jährige missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des Transporters und kollidierte mit diesem. Der junge Rollerfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ersten Ermittlungen zufolge besaß der 13-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis für den Motorroller und konnte auch kein gültiges Versicherungskennzeichen vorzeigen. Der Sachschaden am Fahrzeug und dem Motorroller beläuft sich insgesamt auf rund 2.000 Euro.

Eppingen: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro verursachte ein Unbekannter am Wochenende auf einem Parkplatz in der Eppinger Ludwig-Zorn-Straße. Vermutlich beim Ausparken touchierte ein bislang Unbekannter einen geparkten Peugeot auf dem Parkplatz neben der Musikschule. Der Unfall ereignete sich zwischen Samstag, 21 Uhr und Sonntag, 22 Uhr. Der Unbekannte entfernte sich hiernach, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Das Fahrzeug des Verursachers ist mutmaßlich an der Frontschürze rechtsseitig beschädigt worden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Bad Friedrichshall: Brand von Altkleidercontainer

In der Nacht auf Montag geriet in Bad Friedrichshall-Jagstfeld ein Altkleidercontainer in der Heuchlinger Straße in Brand. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Feuerwehr um 02:15 Uhr erhärtete sich der Verdacht der vorsätzlichen Brandlegung. Ein Verursacher konnte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 4.000 Euro. Der Container befindet sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Friedrichshall war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Zeugen, die Hinweise auf das Brandgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

B27/Offenau: Gefährdung des Straßenverkehrs durch alkoholisierte BMW-Fahrerin

Am späten Freitagabend, gegen 22:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 27 (B27) bei Offenau zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs durch eine alkoholisierte Fahrerin. Ein Zeuge meldete über Notruf einen BMW, der in Schlangenlinien fuhr und immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Entgegenkommende Fahrzeugführer mussten mehrfach mit der Lichthupe auf die gefährliche Fahrweise aufmerksam machen. Der 1er BMW befuhr die B27 von Bad Friedrichshall kommend in Richtung Offenau und bog anschließend auf die Landesstraße 1100 in Richtung Bad Wimpfen ab. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug zunächst nicht gefunden werden. Die Fahrzeughalterin wurde schließlich an ihrer Wohnanschrift aufgesucht. Die 67-jährige Frau bestätigte, dass sie mit dem Fahrzeug unterwegs war und zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Die Frau musste zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleitet werden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei bittet etwaig gefährdete Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des BMW, insbesondere auf der Strecke zwischen Bad Friedrichshall-Mitte und dem Einmündungsbereich B 27 / L 1100, gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Heilbronn: Bedrohung in Bankfiliale - Zeugen gesucht

Eine 66-jährige Frau wurde am Donnerstag, dem 4. Dezember, in einer Bankfiliale in Heilbronn Opfer einer Bedrohung. Ein bislang Unbekannter, welcher sich gegen 12:15 Uhr ebenfalls in der Filiale in der Paulinenstraße aufhielt, drohte der Frau mit Schlägen. Zwei namentlich unbekannte Passanten zeigten Zivilcourage und gingen dazwischen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls, insbesondere die beiden Passanten, die der Frau zur Hilfe standen. Hinweise erbittet das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790.

Heilbronn: Auffahrunfall mit Verletzten

Am Montagmorgen kam es im Einmündungsbereich Besigheimer Straße / Freiligrathstraße in Heilbronn zu einem Verkehrsunfall mit drei Beteiligten. Ein 27-jähriger Audi-Fahrer befuhr gegen 10:30 Uhr die Besigheimer Straße in Fahrtrichtung Sontheimer Straße. Auf Höhe der Einmündung der Freiligrathsrtaße erkannte er eine weitere Verkehrsteilnehmerin, welche beabsichtigte mit ihrem Dacia von der Freiligrathstraße nach rechts in die Besigheimer Straße einzubiegen, was der Audi-Fahrer ihr gewähren wollte. Hierzu bremste er seinen Audi ab. Eine hinter ihm fahrende VW-Fahrerin erkannte dies zu spät und fuhr dem Audi auf, welcher durch die Wucht wiederum auf den Dacia aufgeschoben wurde. Die Dacia-Fahrerin wurde leicht im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber zügig durch die Feuerwehr befreit werden. Die 34-jährige Fahrerin des VWs blieb unverletzt. Sowohl der Fahrer des Audi als auch die 58 Jahre alte Dacia-Fahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Im Zuge der Unfallaufnahme und Straßenreinigung musste die Besigheimer Straße, zwischen Liebigstraße und Bundesstraße 27, gesperrt werden.

Obersulm/Löwenstein: Gegenstände aus unverschlossenen Autos entwendet

Zwei Männer im Alter von 25 und 29 Jahren stehen im Verdacht, sowohl in der Nacht auf Sonntag, als auch in der Nacht auf Montag, den Verschlusszustand mehrerer geparkter Pkws überprüft zu haben, um aus diesen Wertgegenstände zu entwenden. Diebesgut waren mitunter Brillen, Bargeld und elektronische Geräte. Die beiden Tatverdächtigen übten die Taten in den Obersulmer Stadtteilen Affaltrach und Weiler aus, waren mutmaßlich aber auch noch in weiteren Teilorten und in Löwenstein aktiv. Eine Streife des Polizeireviers Weinsberg konnte die beiden Männer am Montagmorgen nach einem kurzen Fluchtversuch festnehmen. Es wurde diverses vermeintliches Diebesgut sichergestellt, hierzu fehlen jedoch teilweise noch Taten. Die Polizei erbittet nun Hinweise von Zeugen, die die Täter eventuell auf einer Überwachungskamera oder persönlich gesehen haben. Weiter werden Personen gesucht, welchen Gegenstände aus ihren Autos entwendet wurden. Diese werden gebeten sich beim Polizeiposten Obersulm, Telefon 07130 4009370, zu melden.

