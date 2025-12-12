Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Main-Tauber-Kreis/Neckar-Odenwald-Kreis: Warnung vor zu erwartenden Verkehrsstörungen am Montagmorgen im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn

Am kommenden Montagmorgen ist im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn aufgrund angemeldeter Demonstrationszüge mit landwirtschaftlichen Maschinen mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen. Entlang der folgenden Route ist insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr mit massiven Verkehrsbeeinträchtigungen, stockendem Verkehr und zeitweisen Verzögerungen zu rechnen. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Bereiche weiträumig zu umfahren und mehr Zeit einzuplanen. Bretten - Häringsäcker - Feldweg über die Diedelsheimer Höhe - Bundesstraße 35 - Bundesstraße 293 - Eppingen - Landesstraße 1107 - Massenbach - Bad Wimpfen. Zudem könnte es zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen auf der folgenden Strecke kommen: Tauberbischofsheim - Bundesstraße 27 - Elztal - Landesstraße 587 - Landesstraße 527 - Stockbronner Hof - Steige - Bundesstraße 27 - Bad Wimpfen Die Polizei empfiehlt, aktuelle Verkehrsinformationen zu beachten und nach Möglichkeit auf alternative Routen auszuweichen. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

