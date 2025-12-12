Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Versuchte Einbrüche in Neckarsulm

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Einbruchsversuche - Zeugen gesucht Am Donnerstag versuchten Unbekannte in zwei Häuser in Neckarsulm einzubrechen. Zwischen 7:30 Uhr und 21 Uhr machten sich Unbekannte zunächst an der Kellertüre eines Gebäudes in der Schönbuchstraße zu schaffen. Als es nicht gelang diese zu öffnen, kletterten der oder die Einbrecher mit einer Leiter auf den Balkon des Hauses und versuchten ein Fenster aufzuhebeln. Auch dies misslang, weshalb vom eigentlichen Vorhaben abgelassen und geflüchtet wurde. Gegen 17:45 Uhr ein ähnliches Bild in der Thüringer Straße. Hier kletterte ein Einbrecher ebenfalls auf den Balkon eines Einfamilienhauses. Dies fiel der Bewohnerin auf und sie konnte durch Schreie den Langfinger in die Flucht schlagen, er sprang hierzu vom Balkon. Der Mann wird wie folgt beschrieben: - Circa 1,75 Meter groß - Schlank - Dunkel gekleidet mit Kapuzenpulli Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die am Donnerstag im Bereich der Schönbuchstraße und der Thüringer Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 92710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell