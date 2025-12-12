POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, falsche Polizeibeamte, Unfall und Unfallflucht

Polizeipräsidium Heilbronn

Güglingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am Mittwochabend unberechtigt Zutritt zum Gebäude eines Güglinger Unternehmens. Gegen 23 Uhr gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in den Showroom des Betriebs in der Emil-Weber-Straße und entwendeten im Anschluss zwei Multifunktionsgeräte im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die am Mittwoch im Bereich der Emil-Weber-Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Bad Wimpfen: Seniorin durch Schockanruf um Erspartes betrogen Am Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin in Bad Wimpfen Opfer von Betrügern. Zwischen 16 Uhr und 18:30 Uhr erhielt die Frau mehrere Anrufe von einer unbekannten Person. In den Telefonaten wurde behauptet, dass der Sohn der über 80-Jährigen einen tödlichen Unfall verursacht habe und selbst im Krankenhaus liegen würde. Dort solle er festgehalten werden, bis eine Kaution entrichtet wird. Daraufhin übergab die Frau gegen 18:30 Uhr im Bereich des Ortsausgangs Richtung Bonfeld Bargeld und Schmuck in unbekanntem Wert an eine auffällige kleine, dunkel gekleidete, männliche Person. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, denen der auffällig kleine Mann im dortigen Bereich aufgefallen ist. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141 104 4444 zu melden.

Jagsthausen: Seniorin um Bargeld und Wertgegenstände betrogen Falsche Polizeibeamte haben am Donnerstagabend eine Seniorin in Jagsthausen um ihr Erspartes betrogen. Die vermeintlichen Polizisten berichteten der Frau am Telefon von einem angeblichen Unfall, welcher von ihrer Tochter verursacht worden sei. Bei diesem sei ein Mensch tödlich verletzt worden. Weiter gaben die Betrüger an, dass eine Untersuchungshaft durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden könne. Daraufhin übergab das Opfer gegen 19:20 Uhr in Olnhausen, Ortseingang von Jagsthausen herkommend Bargeld und weitere Wertgegenstände an eine unbekannte, weibliche Person. Die Abholerin war gekleidet wie die Mitarbeiterin einer Securityfirma, hatte dunkle Haare und einen kleinen, seitlichen Zopf. Wer hat zur Tatzeit in Olnhausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder wem ist die auffällig gekleidete Frau aufgefallen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 and die Kriminalpolizei Heilbronn.

Löwenstein: Pkw nach Wildunfall ausgebrannt Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Wildunfalls am Donnerstagabend bei Löwenstein. Gegen 19:30 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes die Kreisstraße 2107 aus Lichtenstern kommend in Richtung der Bundesstraße 39. Kurz vor einer scharfen Rechtskurve kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Der Mercedes-Fahrer versuchte dem Tier auszuweichen und kam im Kurvenbereich mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Circa 10 Meter vom Straßenrand entfernt kam der Mercedes im Unterholz zum Stehen. Der Pkw wurde im Frontbereich massiv beschädigt, fing im Motorbereich Feuer und brannte fast vollständig aus. Der Fahrer konnte das Auto glücklicherweise rechtzeitig über die Beifahrertür verlassen, zog sich aber leichte Verletzungen zu und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die K2107 vollständig gesperrt werden.

Eppingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht in Eppingen am Donnerstagmorgen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 10 Uhr bog der 63-jährige Fahrer eines E-Scooters aus einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Frauenbrunner Straße ein und fuhr anschließend in westliche Richtung. Zeitgleich fuhr der Fahrer eines weißen Pkws vom Parkplatz eines Discounters nach rechts auf die Frauenbrunner Straße ein. Beim Abbiegevorgang geriet der Unbekannte mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, weshalb der E-Scooter-Fahrer eine Vollbremsung durchführen musste um eine Kollision zu vermeiden. Infolge der Bremsung verlor der Mann die Kontrolle über sein Gefährt, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des weißen Pkws entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern oder seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

