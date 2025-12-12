POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Polizeipräsidium Heilbronn

Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in Walldürn zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. In der Buchener Straße auf dem Parkplatz der dortigen Shisha-Bar, streifte ein Fahrzeug vermutlich beim Verlassen des Parkplatzes einen Cupra eines 56-Jährigen. Am Cupra entstanden Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zum Unfallverursacher ist bislang nichts bekannt, falls Zeugen den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer des geflüchteten Fahrzeuges machen können, werden diese gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen, zu melden.

