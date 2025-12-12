PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Walldürn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Donnerstag zwischen 11:15 Uhr und 12:30 Uhr, kam es in Walldürn zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht. In der Buchener Straße auf dem Parkplatz der dortigen Shisha-Bar, streifte ein Fahrzeug vermutlich beim Verlassen des Parkplatzes einen Cupra eines 56-Jährigen. Am Cupra entstanden Schäden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zum Unfallverursacher ist bislang nichts bekannt, falls Zeugen den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrer des geflüchteten Fahrzeuges machen können, werden diese gebeten sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 12:11

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Polizistin verletzt und Körperverletzung

    Heilbronn (ots) - Bad Rappenau: Zeugen nach Einbruch in Raiffeisenmarkt gesucht Nach einem Einbruch in den Raiffeisenmarkt in Bad Rappenau sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich mehrere unbekannte Täter über die rückwärtige Seite des Gebäudes Zugang. Sie brachen in den Bürotrakt ein und entwendeten Bargeld im ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:26

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit zwei Verletzten

    Heilbronn (ots) - Buchen: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Bundesstraße 27 bei Buchen am Mittwochmorgen. Kurz vor 7 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrem VW Golf von Mosbach kommend in Richtung Buchen unterwegs. An der Abzweigung in Richtung Mudau bog die Frau nach links ab und übersah hierbei vermutlich den ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:11

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle und Brand

    Heilbronn (ots) - Niederstetten: Mit dem Auto in die Scheune gerauscht Am Mittwoch kam es in Niederstetten auf der Landesstraße 1020 in Richtung Wildentierbach zu einem Unfall. Gegen 21:30 Uhr, kurz vor dem Ortseingang Wildentierbach, kam ein 83-Jähriger VW-Fahrer mit seinem Wagen aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst etwa 200 Meter durch den Grünstreifen. Hierbei erwischte er mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren