POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Polizistin verletzt und Körperverletzung

Bad Rappenau: Zeugen nach Einbruch in Raiffeisenmarkt gesucht

Nach einem Einbruch in den Raiffeisenmarkt in Bad Rappenau sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich mehrere unbekannte Täter über die rückwärtige Seite des Gebäudes Zugang. Sie brachen in den Bürotrakt ein und entwendeten Bargeld im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Raiffeisenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegengenommen.

Heilbronn: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Mittwochabend kam es in der Heilbronner Gerberstraße zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Eine Frau setzte sich gegen 21 Uhr in den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 53-Jährigen. Der Mann machte daraufhin eine in der Nähe befindliche Polizeistreife auf den Vorgang aufmerksam. Beim Versuch, die Frau zum Verlassen des Fahrzeugs zu bewegen, griff sie die Polizisten an und verletzte eine Beamtin leicht. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und aufgrund psychischer Auffälligkeiten in ein Klinikum eingewiesen.

Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Nach einer Schlägerei am Mittwochabend in Heilbronn sucht die Polizei Zeugen. Ein 18-Jähriger wurde gegen 19:40 Uhr von mehreren Jugendlichen in der Sülmerstraße mit Faustschlägen und Fußtritten zu Boden gebracht. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren gehandelt haben. Sie werden als etwa 1,50 m groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

