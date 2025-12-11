PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Polizistin verletzt und Körperverletzung

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Zeugen nach Einbruch in Raiffeisenmarkt gesucht

Nach einem Einbruch in den Raiffeisenmarkt in Bad Rappenau sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschafften sich mehrere unbekannte Täter über die rückwärtige Seite des Gebäudes Zugang. Sie brachen in den Bürotrakt ein und entwendeten Bargeld im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Raiffeisenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07264 95900 entgegengenommen.

Heilbronn: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Mittwochabend kam es in der Heilbronner Gerberstraße zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Eine Frau setzte sich gegen 21 Uhr in den verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 53-Jährigen. Der Mann machte daraufhin eine in der Nähe befindliche Polizeistreife auf den Vorgang aufmerksam. Beim Versuch, die Frau zum Verlassen des Fahrzeugs zu bewegen, griff sie die Polizisten an und verletzte eine Beamtin leicht. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und aufgrund psychischer Auffälligkeiten in ein Klinikum eingewiesen.

Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Nach einer Schlägerei am Mittwochabend in Heilbronn sucht die Polizei Zeugen. Ein 18-Jähriger wurde gegen 19:40 Uhr von mehreren Jugendlichen in der Sülmerstraße mit Faustschlägen und Fußtritten zu Boden gebracht. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Bei den Tätern soll es sich um Jugendliche im Alter von 14-15 Jahren gehandelt haben. Sie werden als etwa 1,50 m groß und mit dunklen Haaren beschrieben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

  • 11.12.2025 – 10:26

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit zwei Verletzten

    Heilbronn (ots) - Buchen: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Bundesstraße Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls auf der Bundesstraße 27 bei Buchen am Mittwochmorgen. Kurz vor 7 Uhr war eine 29-Jährige mit ihrem VW Golf von Mosbach kommend in Richtung Buchen unterwegs. An der Abzweigung in Richtung Mudau bog die Frau nach links ab und übersah hierbei vermutlich den ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:11

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle und Brand

    Heilbronn (ots) - Niederstetten: Mit dem Auto in die Scheune gerauscht Am Mittwoch kam es in Niederstetten auf der Landesstraße 1020 in Richtung Wildentierbach zu einem Unfall. Gegen 21:30 Uhr, kurz vor dem Ortseingang Wildentierbach, kam ein 83-Jähriger VW-Fahrer mit seinem Wagen aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr zunächst etwa 200 Meter durch den Grünstreifen. Hierbei erwischte er mit ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 10:09

    POL-HN: Hohenlohekreis: Unfälle und Diebstahl

    Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis: Unfälle und Diebstahl Neuenstein: Auto mehrfach überschlagen Am Mittwoch kam es auf der Landesstraße 1051 zu einem Unfall. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr in seinem Peugeot von Neufels in Richtung Kirchensall, als er beim Einscheren nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im Zuge dessen geriet er mit seinem Wagen zunächst auf die Gegenspur und kam ...

    mehr
