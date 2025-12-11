Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfälle und Diebstahl

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Auto mehrfach überschlagen

Am Mittwoch kam es auf der Landesstraße 1051 zu einem Unfall. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 20 Uhr in seinem Peugeot von Neufels in Richtung Kirchensall, als er beim Einscheren nach einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im Zuge dessen geriet er mit seinem Wagen zunächst auf die Gegenspur und kam daraufhin links von der Fahrbahn ab, wo der Peugeot sich einmal überschlug. Im Anschluss wurde das Auto von der Böschung abgewiesen, kam zurück auf die Fahrbahn und überschlug sich noch zweimal weitere Male bis der Wagen schließlich mit der Böschung auf der rechten Seite kollidierte und auf dem Dach liegen blieb. Der Fahrer schaffte es sich allein aus dem Fahrzeug befreien. Er erlitt leichte Verletzungen aufgrund derer er von Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Am Auto entstanden Schäden in Höhe von etwa 3.000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Forchtenberg: Zwei Lämmer geklaut

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 13 Uhr, und Mittwoch, 11:30 Uhr, kam es in Forchtenberg zum Diebstahl von zwei Lämmern. Unbekannte hatten den Zaun der Weide, die am Radweg zwischen Forchtenberg und Ernsbach schräg gegenüber der Kläranlage liegt, umgebogen und gelangten so zu den Tieren. Der oder die Täter nahmen die beiden Jungtiere mit und brachten diese an einen unbekannten Ort. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verbleib der Lämmer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Kupferzell: Auto landet im Acker

Am Mittwochmorgen verunfallte eine 35-Jährige mit ihrem Dacia auf der Kreisstraße 2366 zwischen Kupferzell und Goggenbach. Die Frau fuhr gegen 8 Uhr auf der Strecke unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben landete und dort gegen einen Baum prallte. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug nach links abgewiesen und blieb schließlich etwa 30 Meter weiter im Acker stehen. Die Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden des Verkehrsunfalls ist aktuell noch nicht bekannt.

Krautheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Mittwochmorgen kam es in Krautheim zu einem Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 5:45 Uhr kam ein 56-Jähriger auf Höhe der dortigen Schule mit seinem Audi nach links in die Fahrbahnmitte der Götzstraße und kollidiert mit einem entgegenkommenden VW. Der 30-Jährige Fahrer des Golfs wurde leicht verletzt, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Schäden, weshalb beide Autos abgeschleppt wurden. Während der Unfallaufnahme wurde ein Alkoholtest mit dem 56-Jährigen durchgeführt, welcher knapp über eineinhalb Promille anzeigte. Folglich beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 56-Jährigen, der außerdem eine Blutprobe abgeben musste. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich schätzungesweise auf etwa 30.000 Euro.

