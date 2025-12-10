Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle

Heilbronn (ots)

A81 /Großrinderfeld: Verkehrsunfall auf Autobahn

Am Dienstagnachmittag kam es auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim zu einem Unfall bei dem eine Frau verletzt wurde. Die 41-Jährige fuhr gegen 16:30 Uhr mit ihrem Audi auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Tauberbischofsheim und zog aus unbekannten Gründen plötzlich auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei kollidierte sie mit ihrer rechten Fahrzeugfront mit dem Heck des MAN Sattelzuganhänger eines 50-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 41-Jährige leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der gesamte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.

Freudenberg: Unfall - Rollerfahrer leicht verletzt

Am Dienstagmittag kam es in Freudenberg auf der Hauptstraße zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Ein 74-Jähriger befuhr mit seinem Mitsubishi gegen 14 Uhr die Landesstraße 2310 von Wertheim kommend. Als dieser in den Kreisverkehr an der Wendelin-Rauch-Straße einfahren wollte, übersah er wohl den im Kreisverkehr befindlichen Rollerfahrer. Der 41-Jährige Rollerfahrer führte eine Vollbremsung durch und stürzte dadurch zu Boden. Zu einem Kontakt zwischen Auto und Roller kam es nicht. Beim Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstanden Schäden in Höhe von etwa 200 Euro.

Bad Mergentheim: Unfall mit zwei Verletzen Am Dienstag kam es auf der Kreisstraße 2845 von Wachbach in Richtung Hachtel zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Gegen 9 Uhr zog eine 41-Jährige im Verlauf einer Linkskurve vermutlich aufgrund Unachtsamkeit mit ihrem Opel auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte sie seitlich mit dem entgegenkommenden VW einer 57-Jährigen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

B290 / Lauda-Königshofen: Defekte Bahnschranke sorgt für Stau und Unfälle

Am Dienstagmorgen, kurz nach 8 Uhr, kam es zu einem technischen Defekt der Bahnschranke bei Gerlachsheim auf der Bundestraße 290. Infolgedessen war diese für etwa 40 Minuten dauerhaft geschlossen und die Ampel war auf Rot geschalten. Es bildete sich somit in Richtung Lauda und Tauberbischofsheim Kilometer langer Stau. Zudem kam durch Nebel noch ein schlechtes Sichtverhältnis. Im Zuge des Staues fuhr eine 32-Jährige mit ihrem Seat in Richtung Lauda auf das Stauende auf und schob eine verkehrsbedingt wartende 29-Jährige mit ihrem Renault auf den vor ihr wartenden 19-Jährigen in seinem Opel. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Auf der anderen Seite an der Kreuzung der Bundestraße zur Würzburgerstraße kam es ebenfalls zu einem Unfall. Dort wollte eine 54-Jährige mit ihrem Mercedes aus der Würzburgerstraße nach links in Richtung Lauda auf die Bundesstraße abbiegen, aufgrund des Staues ließ sie ein Fahrzeug vor ihr auf der Kreuzung wenden und fuhr anschließend bei grüner Ampel los. Als sie im Einmündungsbereich war, kam von links auf ihrer Fahrbahn ein Auto entgegen, welches die wartenden Autos überholte. Infolgedessen musste die Mercedes-Lenkerin eine Vollbremsung hinlegen um eine Kollision mit dem Entgegenkommenden zu vermeiden. Der hinter der Frau fahrende 63-Jährige nahm dies wohl zu spät war und fuhr mit seinem Ford dem Mercedes auf. Es kam zu einem Schaden von etwa 3.500 Euro. Der blaue Kleinwagen der bei Stau und unklarer Verkehrslage überholte, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim bittet nun Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin des blauen Kleinwagens geben können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

