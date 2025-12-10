Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch und Verkehrsunfälle

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nach einem Einbruch am Dienstag in Heilbronn sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 11:30 Uhr und 19 Uhr verschafften sich Einbrecher auf unbekannte Art und Weise Zugang zu einer Wohnung in der Ellwanger Straße und durchwühlten die Räumlichkeiten. Der oder die Unbekannten entwendeten Bargeld und machten sich damit unerkannt aus dem Staub. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Ellwanger Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Talheim: Auto beschädigt - Zeugen gesucht

Auf dem Parkplatz einer Besenwirtschaft in den Talheimer Weinbergen wurde am Dienstagnachmittag ein BMW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Besitzerin hatte ihren Wagen gegen 14 Uhr auf der Parkfläche in der Straße "Hörnlesbrunnen" abgestellt. Als sie knappe 50 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Streifschaden am hinteren Stoßfänger des BMWs. Vermutlich war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug an dem Pkw hängengeblieben und hatte dadurch den Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursacht. Da sich der Unbekannte weder bei der Besitzerin noch bei der Polizei meldete, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Ilsfeld: Bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall bei Ilsfeld-Auenstein wurden am Dienstagmorgen zwei Autofahrer verletzt. Ein 55-Jähriger fuhr gegen 6:30 Uhr mit seinem VW auf der Landesstraße 1100 von Ilsfeld in Richtung Beilstein. An der Kreuzung mit der Eisenbahnstraße querte ein 48-Jähriger mit seinem Audi die L1100 ohne dabei auf den vorfahrtberechtigten VW zu achten. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, wodurch der VW abgewiesen wurde und sich mehrfach um die eigene Achse drehte, bevor er schließlich 50 Meter weiter entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand kam. Der Audi blieb im Kreuzungsbereich stehen. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Schäden an den Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 20.000 Euro.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell