Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfallflucht, Trunkenheitsfahrt

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Unfallflucht auf Höhe von Supermarkt

Am Dienstag kam es gegen 10:30 Uhr zu einer Unfallflucht in Künzelsau. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer war von Gaisbach kommend auf der Stuttgarter Straße unterwegs und ordnete sich auf Höhe eines großen Supermarkts ordnungsgemäß auf der rechten Abbiegespur ein. Vor ihm fuhr ein Unbekannter in einem dunklen Mercedes-SUV. Dieser verlangsamte sein Fahrzeug zunächst, da sich vor ihm eine wartende Fahrzeugschlange gebildet hatte. Ohne rechtzeitige Ankündigung scherte der SUV-Fahrer plötzlich nach rechts aus. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 56-Jährige etwa auf gleicher Höhe. Er wich abrupt nach rechts aus, um eine Kollision zu verhindern. Dabei prallte das rechte Vorderrad seines Mercedes gegen den Bordstein. Die beiden Fahrzeuge berührten sich nicht. Der 56-Jährige hupte, um auf sich aufmerksam zu machen. Der SUV-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne anzuhalten. Am Mercedes des Geschädigten entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der Reifen platzte durch die Kollision, sodass das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den dunklen Mercedes-SUV und dessen Fahrer geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Ingelfingen: Trunkenheitsfahrt

Am späten Dienstagabend führte die Polizei auf der Künzelsauer Straße in Ingelfingen eine stationäre Kontrollstelle durch. Diese befand sich auf Höhe der dortigen Tankstelle. Gegen 23:20 Uhr wurde ein Audi A6 in die Kontrolle geleitet. Bereits zu Beginn der Überprüfung stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Fahrzeug fest, weshalb dem 57-jährigen Fahrer ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,7 Promille. Der Mann wurde für eine Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell