Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Trunkenheitsfahrt, Einbrüche, Diebstahl, Unfall und Brände

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Am Montagabend ereignete sich in Gemmingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 48-Jähriger fuhr gegen 18 Uhr auf dem Freizeitweg und übersah hierbei an der Einmündung zur Stettener Straße vermutlich den rechts kommenden Fiat eines 32-Jährigen. Der 48-Jährige entfernte sich zunächst fußläufig von der Unfallstelle, kam jedoch wenige Minuten später zurück, als die Polizei bereits zur Unfallaufnahme eingetroffen war. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser zeigte einen Wert von knapp zwei Promille an. Der Mann musste die Polizisten daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und hat nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt rund 10.000 Euro geschätzt.

Kirchardt: Diebstahl von Kupferkabeln aus dem Solarpark

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 18 Uhr, bis Donnerstag 6 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zum nördlichen Solarpark in Kirchardt. Anschließend entwendeten der oder die Täter etwa 8000 Meter Kupferkabel. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Zeugen die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen melden.

Heilbronn: Alleinbeteiligter Unfall

Am Montag, gegen 22 Uhr, verlor ein 24-Jähriger in Heilbronn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Der VW-Fahrer wollte von der Fügerstraße in Richtung Weipertstraße einbiegen, konnte jedoch dem Fahrbahnverlauf vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht folgen. Infolgedessen fuhr das Auto gerade aus über die Gegenfahrbahn und kollidierte anschließend mit dem Schaltkasten einer Ampel. Aufgrund der Kollision funktionierte die Ampel nicht mehr und der Golf war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer wurde beim Aufprall nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro. Aufgrund des Unfallhergangs hat die Polizei unter anderem Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein illegales Kraftfahrzeugrennen eingeleitet und den Führerschein des 24-Jährigen beschlagnahmt.

Untergruppenbach: Einbruch in Baucontainer

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, kam es in Untergruppenbach zum Einbruch in einen Baucontainer. Die Unbekannten verschafften sich Zugang zur Baustelle in der Obergruppenbacherstraße und öffneten anschließend gewaltsam den Container und entwendeten die dortigen Baugeräte. Wer Hinweise auf die Tat oder Täter hat, kann sich unter der Telefonnummer 07131 644 630 beim Polizeiposten Untergruppenbach melden.

Bad Friedrichshall: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Am Montag, zwischen 16:30 Uhr und 18Uhr, kam es in Kochendorf zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Unbekannte verschafften sich durch Klingeln Zugang zum Gebäude in der Heilbronner Straße, und drangen darauf gewaltsam in eine Wohnung ein. Dort entwendeten der oder die Täter Wertgegenstände. Zeugen welche die Tat beobachten konnten oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, können sich unter der Telefonnummer 07132 9370 beim Polizeirevier Neckarsulm melden.

Cleebronn/Brackenheim: Brand von zwei Gartenhütten

Am Montagabend, gegen 18:45 Uhr, kam es in Cleebronn und zu einem Gartenhüttenbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer bereits nach wenigen Minuten löschen. Gegen 19:30 Uhr kam es zu einem weiteren Gartenhüttenbrand, diesmal im Bereich des Galgenbergs bei Brackenheim. Hier ist die Hütte vollständig abgebrannt. Der genaue Sachschaden ist aktuell noch unbekannt. Da ein Zusammenhang zwischen den beiden Bränden derzeit nichts ausgeschlossen werden kann, hat der Polizeiposten Brackenheim die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu den Bränden geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 07133 2090, zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell