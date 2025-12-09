Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Zeugen nach Verkehrsunfall bei Kupferzell gesucht

Hohenlohekreis (ots)

A6/Kupferzell: Zeugen nach Unfall gesucht

Nach einem Unfall am Montagmorgen auf der Autobahn 6 bei Kupferzell sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 7:30 Uhr fuhr ein unbekannter Transporter an der Anschlussstelle Kupferzell auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auf. Vom Beschleunigungsstreifen zog der Unbekannte direkt auf die Durchgangsfahrbahn, ohne dabei auf den dort fahrenden Renault-Transporter eines 28-Jährigen zu achten. Der Renault Fahrer musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, von der rechten auf die mittlere Spur ausweichen, wo zeitgleich ein 35 Jahre alter Mann mit seinem VW Golf fuhr. Der Golf-Lenker hatte keine Möglichkeit abzubremsen oder auszuweichen, weshalb es zur Kollision mit dem Renault kam. Den Fahrer des unbekannten Transporters kümmerte der von ihm verursachte Unfall jedoch nicht weiter. Er fuhr weiter in Richtung Heilbronn ohne sich um die Folgen seines Fahrmanövers zu kümmern. Der VW war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 35-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den unbekannten Transporter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

