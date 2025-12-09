PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Obrigheim-Asbach: Gewalttat nach fingiertem Treffen - Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Geschädigte

Am Abend des 29. November 2025 wurde ein Mann in einem Waldgebiet im Bereich eines ehemaligen Sportplatzes in Asbach Opfer einer schweren Straftat. Der Geschädigte war zuvor über einen Messenger-Dienst von einer unbekannten jungen Frau zu einem Treffen an den späteren Tatort gelockt worden. Dort wurde er unvermittelt von drei maskierten Männern angegriffen, geschlagen und getreten. Unter massiver Gewaltandrohung erzwangen die Täter unter anderem die Herausgabe seines Mobiltelefons, seines Geldbeutels, seiner EC-Karte samt PIN sowie seines Fahrzeugschlüssels. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt mehrere Prellungen und konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Unmittelbar nach der Tat, um 19:30 Uhr, haben sich die Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand in Hüffenhardt im Bereich der dortigen Sparkassenfiliale aufgehalten, um mit der erbeuteten Bankkarte Bargeld abzuheben. Auch hier war mindestens ein Täter vermummt. Nach ersten Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass es sich bei der Tat um ein gezielt vorbereitetes Vorgehen handelt, bei dem möglicherweise weitere Personen unter ähnlichen Umständen kontaktiert oder zu Treffpunkten gelockt wurden. Auch das tatsächliche Alter sowie die Rolle der beteiligten jungen Frau sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. 

   -	Wer hat am 29.11.2025, insbesondere zwischen 18:00 und 19:30 
Uhr, im Bereich des betreffenden Waldstücks oder des ehemaligen 
Sportplatzes in der Straße "Am Bahnhof" auffällige Personen oder 
Fahrzeuge beobachtet?
   -	Wer hat am 29.11.2025, gegen 19:30 Uhr, in Hüffenhardt, 
insbesondere im Bereich der dortigen Sparkassenfiliale in der 
Keltergasse, verdächtige Wahrnehmungen in Bezug auf Personen oder 
Fahrzeuge gemacht?
   -	Wer hatte in den vergangenen Wochen Kontakt über 
Messenger-Dienste zu einer Person von welcher er zu ungewöhnlichen 
Treffen aufgefordert wurde?

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

