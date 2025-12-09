PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall auf der Bundesstraße 292

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

B292 / Aglasterhausen: Unfall mit Verletzten

Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmittag bei Aglasterhausen. Gegen 12 Uhr war ein Audi-Fahrer mit seinem Q6 auf der Bundesstraße 292 (B292) von Aglasterhausen in Richtung Obrigheim unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3936 (K3936) beabsichtigte der 54-jährige Fahrer des Audis in diese nach links einzubiegen. Hierbei missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt einer entgegenkommenden BMW-Fahrerin, so dass es zur Kollision im Einmündungsbereich kam. Der BMW wurde in der Folge auf einen Mercedes-Benz aufgeschoben, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Die 44 Jahre alte Fahrerin des BMW wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Audi-Fahrer kam mittels Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes-Benz blieb unverletzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Der Audi und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

