POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall auf der Bundesstraße 292

B292 / Aglasterhausen: Unfall mit Verletzten

Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmittag bei Aglasterhausen. Gegen 12 Uhr war ein Audi-Fahrer mit seinem Q6 auf der Bundesstraße 292 (B292) von Aglasterhausen in Richtung Obrigheim unterwegs. An der Einmündung zur Kreisstraße 3936 (K3936) beabsichtigte der 54-jährige Fahrer des Audis in diese nach links einzubiegen. Hierbei missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt einer entgegenkommenden BMW-Fahrerin, so dass es zur Kollision im Einmündungsbereich kam. Der BMW wurde in der Folge auf einen Mercedes-Benz aufgeschoben, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Die 44 Jahre alte Fahrerin des BMW wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Der Audi-Fahrer kam mittels Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes-Benz blieb unverletzt. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Der Audi und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

