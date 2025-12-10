Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.12.2025

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Durchsuchungsmaßnahmen der Kriminalpolizei

Anfang Dezember durchsuchten Rauschgiftfahnder der Heilbronner Kriminalpolizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn insgesamt sieben Wohnungen in Brackenheim und Umgebung. Während der seit November andauernden und überwiegend verdeckt geführten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass ein in Bönnigheim wohnhafter, 30 Jahre alte türkischer Staatsangehöriger im Großraum Brackenheim mit größeren Mengen an Betäubungsmitteln, nämlich Kokain und Marihuana, handeln soll. Hierbei wurde der Mann mutmaßlich durch mehrere Personen unterstützt. Neben der Wohnung des 30-Jährigen in Bönnigheim wurde auch eine Wohnung in Brackenheim durchsucht. Hier bestand der Verdacht, dass der Beschuldigte in diesen Räumlichkeiten Betäubungsmittel versteckt. Dies konnte durch die Maßnahmen der Kriminalpolizei belegt werden. In der Brackenheimer Wohnung fanden die Ermittler,

ca. 1,7 Kilogramm Kokain

ca. 8,9 Kilogramm Marihuana ca. 2,9 Kilogramm Haschisch.

Ein Teil der Betäubungsmittel war bereits verkaufsfertig verpackt, entsprechendes Verpackungsmaterial und Feinwaagen waren vorhanden. Auch an seiner Wohnanschrift in Bönnigheim wurden verkaufsfertig verpackte Betäubungsmittel aufgefunden.

Bei den Durchsuchungsmaßnahmen der Wohnanschriften der mutmaßlichen Helfer wurden weitere Kleinmengen an Betäubungsmitteln und sonstige Beweismittel sichergestellt.

Der 30-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug, sodass der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde. Die weiteren Beteiligten, zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 28 Jahren bis 34 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

