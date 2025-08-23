POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 27 Jahre altem Mann aus Tübingen
Reutlingen (ots)
Tübingen (TÜ): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 27 Jahre altem Mann aus Tübingen
Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.08.2025 / 16.03 Uhr
Der seit dem 09. August 2025 vermisste 27 Jahre alte Mann aus Tübingen ist am Freitagabend tot in einem Waldstück bei Tübingen-Kilchberg aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.
