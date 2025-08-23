PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 27 Jahre altem Mann aus Tübingen

Reutlingen (ots)

Tübingen (TÜ): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 27 Jahre altem Mann aus Tübingen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.08.2025 / 16.03 Uhr

Der seit dem 09. August 2025 vermisste 27 Jahre alte Mann aus Tübingen ist am Freitagabend tot in einem Waldstück bei Tübingen-Kilchberg aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Redaktionen:

Wir bitten das hierzu bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Reutlingen

Michael Lauinger

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 16:28

    POL-RT: Einbruch, Unfall mit Müllfahrzeug

    Reutlingen (ots) - Filderstadt (ES): Unfall mit Müllfahrzeug Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall mit einem Müllfahrzeug am Freitagvormittag in Plattenhardt verletzt worden. Ein 30-Jähriger hielt kurz nach 10.30 Uhr in der aufsteigenden Römerstraße mit dem Lkw der Marke Arocs an, damit sein Kollege die Mülltonnen einsammeln und leeren konnte. Ersten Ermittlungen der Esslinger Verkehrspolizei nach, stieg der ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 15:56

    POL-RT: Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt festgenommen (Reutlingen)

    Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen Reutlingen Wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen derzeit gegen einen 58 Jahren alten Mann. Diesem wird zur Last gelegt, am Mittwochabend (20.08.2025), seine Mutter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren