POL-RT: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 27 Jahre altem Mann aus Tübingen

Tübingen (TÜ): Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 27 Jahre altem Mann aus Tübingen

Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.08.2025 / 16.03 Uhr

Der seit dem 09. August 2025 vermisste 27 Jahre alte Mann aus Tübingen ist am Freitagabend tot in einem Waldstück bei Tübingen-Kilchberg aufgefunden worden. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung ergaben sich nach den ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen nicht. Die eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Hinweis an die Redaktionen:

Wir bitten das hierzu bereitgestellte Lichtbild aus dem Geschäftsgang zu nehmen.

