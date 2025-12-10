PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Körperverletzung und Beleidigung - Zeugenaufruf

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Betrunkene pöbeln vor Metzgerei - Wir suchen Zeugen

Am Dienstagnachmittag randalierten zwei Männer vor einer Metzgerei in Kupferzell. Gegen 14:45 Uhr teilten mehrere Zeugen der Polizei mit, dass sich zwei Personen am Marktplatz auffällig verhalten sollen. Unter anderem soll in Anwesenheit eines Kindes eine Frau aufgefordert worden sein, einem der Männer an sein Glied zu fassen. Vor Ort trafen die Streifenbesatzungen auf die beiden 45 und 35 Jahre alten, polizeibekannten Männer. Der Ältere zeigte sich äußerst provokant gegenüber den Einsatzkräften. Im Zuge von Befragungen erhärtete sich der Verdacht, dass er zuvor Gäste eines nahegelegenen Hotels angespuckt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Atemalkoholtest bei seinem Begleiter zeigte einen Wert von über eineinhalb Promille. Der 35-Jährige verhielt sich aber kooperativ. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 45-Jährige wiederholt die Einsatzkräfte. Aufgrund seines Verhaltens wurde er in Gewahrsam genommen und später in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Frau, die von dem Mann in obszöner Weise angesprochen wurde. Diese und alle weiteren Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

