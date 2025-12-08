PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit europäischem Haftbefehl Gesuchter überstellt

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz hat einen gesuchten mutmaßlichen Wohnungseinbrecher nach Deutschland überstellt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Am Freitagvormittag (05.12.2025) überstellten die Schweizer Behörden den bosnischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein Autobahn und übergaben ihn der Bundespolizei. Gegen den Mann besteht der Verdacht des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls. Aus diesem Grund erlies ein deutsches Gericht den europäischen Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den 40-Jährigen einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setze. Im Anschluss erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Friedrich Blaschke
Telefon: +49 7628 8059 1011
E-Mail: Friedrich.Blaschke@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 12:17

    BPOLI-WEIL: Bekannter kann Geldstrafe bezahlen - Gesuchter entgeht Haft

    Neuenburg am Rhein (ots) - Da ein mit Haftbefehl Gesuchter die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, sprang ein Bekannter mit 2.500 Euro ein und konnte so eine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt verhindern. Am Freitagabend (05.12.2025) kontrollierte die Bundespolizei den französischen Staatsangehörigen am Autobahngrenzübergang Neuenburg am Rhein. Die ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 12:01

    BPOLI-WEIL: Gesuchter im Fernreisezug festgenommen

    Basel (ots) - Mit Drogen im Gepäck versuchte ein mit Haftbefehl gesuchter Mann nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei nahm den Gesuchten fest. Am Samstag (06.12.2025) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei auf Höhe des Badischen Bahnhofs Basel einen deutschen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 12:21

    BPOLI-WEIL: Vierfach Gesuchter festgenommen

    Freiburg im Breisgau (ots) - Ein wegen Diebstahls gesuchter Mann ist von der Bundespolizei am Freiburger Hauptbahnhof festgenommen worden. Nun verbüßt er eine Haftstrafe. Am Donnerstagnachmittag (04.12.2025) kontrollierte die Bundespolizei einen chinesischen Staatsangehörigen. Die Abfrage der Person ergab, dass gegen den 53-Jährigen noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen Diebstahls verurteilte ein deutsches ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren