Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mit europäischem Haftbefehl Gesuchter überstellt

Weil am Rhein (ots)

Die Schweiz hat einen gesuchten mutmaßlichen Wohnungseinbrecher nach Deutschland überstellt. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Am Freitagvormittag (05.12.2025) überstellten die Schweizer Behörden den bosnischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Weil am Rhein Autobahn und übergaben ihn der Bundespolizei. Gegen den Mann besteht der Verdacht des schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls. Aus diesem Grund erlies ein deutsches Gericht den europäischen Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den 40-Jährigen einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setze. Im Anschluss erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell